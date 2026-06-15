باشگاه خبرنگاران جوان -روحالله زحمتکش در جریان سفر به قم و دیدار با حجتالاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی گزارشی از آخرین وضعیت بخش دام و طیور کشور و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد.
وی با اشاره به اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه فعالیتهای روستایی و عشایری افزود: این اقدام نقش مهمی در ایجاد اشتغال، بهبود معیشت ساکنان مناطق محروم و توسعه فعالیتهای تولیدی دارد.
وی همچنین به اقدامهای انجامشده در زمینه احیای ذخایر ژنتیکی دامی کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامههای حمایتی و توسعهای، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه ارتقای صادرات محصولهای این بخش نیز فراهم شدهاست.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلاموالمسلمین شهرستانی بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه صادرات محصولات کشاورزی، بهبود کیفیت بستهبندی و افزایش ارزش افزوده تولیدات تأکید کرد.
نماینده آیتالله سید علی سیستانی در ایران همچنین از تلاشهای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بخش کشاورزی، بهویژه در شرایط اخیر کشور، قدردانی کرد.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم