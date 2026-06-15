باشگاه خبرنگاران جوان - راضیه عالیشوندی، با اشاره به همکاریهای مستمر و سازنده میان کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در سالهای اخیر اظهار کرد: روابط و همکاریهای دو نهاد بر پایه اصول بنیادین بشردوستانه و در راستای حمایت از افراد آسیبپذیر، ارتقای ظرفیتهای امدادی و توسعه خدمات انساندوستانه شکل گرفته و طی سالهای گذشته نتایج و دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته است.
وی افزود: در همین چارچوب، کمیته بینالمللی صلیب سرخ طی دو مرحله کمک بشردوستانه شامل اقلام زیستی و بهداشتی، کیتهای کمکهای اولیه، تجهیزات تخصصی تروما و همچنین اقلام مرتبط با حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هستهای (CBRN) را برای حمایت از توان عملیاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده است.
عالیشوندی با بیان اینکه مرحله نخست این محموله پیش از این وارد کشور شده بود، تصریح کرد: مرحله دوم این کمکها که شامل ۱۰ کامیون و وزن حدود ۱۸ تن اقلام امدادی و تخصصی است، امروز به سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تحویل میشود تا در راستای تقویت آمادگی عملیاتی، افزایش تابآوری و ارتقای توان پاسخگویی به حوادث و شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: همکاریهای مشترک میان کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر تنها به حوزه تأمین اقلام امدادی محدود نبوده و در سالهای اخیر طیف گستردهای از برنامهها و پروژههای بشردوستانه را دربر گرفته است.
وی ادامه داد: حمایت از مراکز توانبخشی و ارتقای خدمات فیزیوتراپی، تأمین بخشی از تجهیزات تخصصی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و آسیبدیدگان حوادث، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، توسعه آموزش حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از مهاجران و پناهندگان، اجرای برنامههای سلامتمحور و تقویت ظرفیتهای امداد و نجات از جمله مهمترین زمینههای همکاری مشترک میان دو نهاد بوده است.
عالیشوندی همچنین به همکاریهای دو طرف در حوزه دیپلماسی بشردوستانه اشاره کرد و گفت: گفتوگوهای مستمر برای حمایت از غیرنظامیان در مناطق درگیر مخاصمات، حفاظت از امدادگران و کارکنان درمانی و تقویت هماهنگیهای بشردوستانه در چارچوب نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر از دیگر محورهای همکاریهای مشترک در سالهای اخیر به شمار میرود.
وی با اشاره به پیامدهای انسانی ناشی از درگیریها و مخاصمات اخیر تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نهادهای بشردوستانه بینالمللی در کنار ارائه کمکهای امدادی و حمایتی، صدای قربانیان غیرنظامی نیز باشند. زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، امدادگران و کارکنان درمانی که در جریان مخاصمات و حملات آسیب دیدهاند، نیازمند حمایت، حفاظت و توجه جامعه جهانی هستند.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر افزود: انتظار میرود کمیته بینالمللی صلیب سرخ در چارچوب مأموریتهای بشردوستانه و وظایف انسانی خود، بیش از پیش برای حمایت از غیرنظامیان، حفاظت از مراکز درمانی، نیروهای امدادی و زیرساختهای بشردوستانه تلاش کرده و صدای درد و رنج قربانیانی باشد که در نتیجه جنگ و خشونت متحمل خسارات و آسیبهای جبرانناپذیر شدهاند.
منبع: مهر