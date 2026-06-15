باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه از یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این توافق به صلح و ثبات در خاورمیانه و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کند.

لی در پستی در پلتفرم ایکس، از تلاش‌های دیپلماتیکی که منجر به این پیشرفت شد، تمجید کرد و بر اهمیت گفت‌و‌گو در حل و فصل اختلافات بین‌المللی تأکید نمود. این اظهارات پس از آن بیان شد که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اوایل روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن و تهران به توافق صلح رسیده‌اند و آن را روز جمعه در سوئیس امضا خواهند کرد. ایالات متحده و ایران نیز بعداً این اعلامیه را تأیید کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که این توافق نهایی شده و برنامه‌های خود را برای بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا که تردد دریایی در خلیج فارس را مختل کرده بود، اعلام کرد. دفتر لی بعداً از این تحول استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این توافق به کاهش تنش‌ها در منطقه و ثبات گسترده‌تر بین‌المللی کمک کند.

این توافق پس از ماه‌ها تنش شدید و پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران حمله کردند. پاکستان از زمان کمک به تضمین آتش‌بس بین طرفین در ۸ آوریل، نقش محوری در میانجی‌گری ایفا کرده است. چشم‌انداز بازگشایی تنگه هرمز در کره جنوبی که به شدت به واردات انرژی از خاورمیانه وابسته است، از نزدیک دنبال می‌شود. سئول بار‌ها خواستار خویشتن‌داری و دیپلماسی شده و تأکید کرده است که ثبات در منطقه برای تجارت جهانی، امنیت انرژی و رشد اقتصادی ضروری است.

منبع: آناتولی