جنبش مقاومت اسلامی حماس، روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس، روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد و صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به ملت و رهبری ایران تقدیم نمود.

حماس در این بیانیه، ضمن ستایش ایستادگی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری آن به حقوق و منافع ملی خویش در برابر فشار‌ها و دشواری‌ها، تأکید کرد که این پایداری، نقش مؤثری در خنثی‌سازی تلاش‌ها برای تحمیل اراده و پیشبرد پروژه‌های سلطه‌طلبانه در منطقه داشته است.

این جنبش ابراز امیدواری کرد که این تفاهم، گامی به‌سوی تحکیم ثبات منطقه‌ای برداشته و تأثیری مثبت بر پرونده‌های مختلف منطقه، به‌ویژه توقف فوری تجاوز‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه، و پایان دادن به حملات و تعرض‌های مکرر علیه لبنان و دیگر جبهه‌ها، بر جای بگذارد.

حماس همچنین تصریح کرد که تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جنگ نسل‌کشی، گرسنه‌سازی و آوارگی ملت فلسطین ادامه دهد و ریشه‌های اصلی بحران (یعنی اشغالگری و انکار حقوق مشروع ملت فلسطین) مورد رسیدگی قرار نگیرد، امنیت و ثبات حقیقی در منطقه برقرار نخواهد شد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس بار دیگر بر ضرورت مقابله با اشغالگری و تحقق حقوق ملت فلسطین به عنوان شرط بنیادین برقراری امنیت و آرامش پایدار در منطقه تأکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، ایران و آمریکا
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