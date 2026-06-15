وی هدف از این اقدام را پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان و گردشگران عنوان کرد و از همشهریان و تفرج‌گران خواست از مراجعه به این منطقه طبیعی در زمان اعلام‌شده خودداری کنند.

صادقی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و خطر افزایش ناگهانی حجم روان‌آب‌ها در مسیرهای کوهستانی و دره‌ای رعایت هشدارهای صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول ضروری است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان درگز از شهروندان و گردشگران خواست برای حفظ سلامت و امنیت خود، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند و از حضور در مناطق پرخطر در زمان وقوع بارش‌های شدید اجتناب کنند.

منبع: ایرنا