باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا صادقی گفت: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر وقوع بارشهای رگباری و احتمال بروز سیلاب، دره چهلمیر از امروز ۲۵ خردادماه تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.
وی هدف از این اقدام را پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان و گردشگران عنوان کرد و از همشهریان و تفرجگران خواست از مراجعه به این منطقه طبیعی در زمان اعلامشده خودداری کنند.
صادقی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده و خطر افزایش ناگهانی حجم روانآبها در مسیرهای کوهستانی و درهای رعایت هشدارهای صادرشده از سوی دستگاههای مسئول ضروری است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان درگز از شهروندان و گردشگران خواست برای حفظ سلامت و امنیت خود، اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند و از حضور در مناطق پرخطر در زمان وقوع بارشهای شدید اجتناب کنند.
منبع: ایرنا