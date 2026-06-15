تأکید عراقچی بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان

وزیر امور خارجه طی تماس‌های تلفنی جداگانه با جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس لبنان بر مسئولیت آمریکا در قبال حسن اجرای بند‌های تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی دوشنبه شب ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در این تماس‌های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزییات بند‌های تفاهم نامه اسلام آباد به ویژه مفاد مربوط به لبنان قرار داد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حسن اجرای بند‌های تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تاکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.

برچسب ها: عراقچی ، لبنان
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