رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت: اگر همه مفاد تفاهم‌نامه به‌درستی عملیاتی شود، می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

پس از گفت‌و‌گو‌های فشرده، قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهم‌نامه همراهی کردند تا عزم واقعی آمریکا برای احترام به حقوق ملت ایران در عمل آزموده شود. هدایت‌های رهبر عالیقدر بیشترین نقش را در گنجاندن بند‌های صیانت از منافع ملی ایران داشته که قدردان ایشان هستیم.

‏تفاهم‌نامه تدوین شده، حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو و پیگیری‌های مستمر در این زمینه است و اگر همه مفاد آن به‌درستی عملیاتی شود، می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود. ‏لازم می‌دانم از برادرانم آقایان دکتر قالیباف، عراقچی، اعضای شعام و همه کسانی که در این راه نقش داشتند تشکر کنم.

‏آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است. ‏جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینه‌ها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق خدمت صادقانه به مردم است. ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.

 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مگه امضای آمریکا اعتباری داره؟ امضای آمریکا مثل امضا روی یخ تو ظهر تابستون خوزستان می مونه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
نرامپ بعدی کنسلش میکنه
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم مثل برجام نباشه و سفره خالی مردم پر شود
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آزموده را آزمودن خطاست .می خواهید عزم آمریکا را در احترام به حقوق ملت ایران بیازمایید واقعا که!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
همه میدونن این توافق آبکی هست ، دو روز دیگه حمله غافل گیر کننده در پیشه
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اصل مردم و رزمندگان در صحنه هستند که باید از تک تک بندها و ضمانت اجرای آن مطلع شوند متاسفانه اطلاع رسانی بسیار ضعیف است .ملت برجام نافرجام را تجربه کرده اند بنابراین دغدغه و بی اعتمادی بحق دارند باید شفاف بند بند توافق با تفسیر روشنگری نمایند..
۸
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ترور تروره دیگه ضمانت نداره .
۷
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
در مورد امام ورهبر شهیدم بسیار صحبت همراهی گفته شد ولی آخر خوبی نداشت .
۷
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فقط میگم برجام 2 امضا شده!
۱۰
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ای کاش این همه تشکر که از صغیر و کبیر کردی یه تشکر و خدا قوت از رزمندگان و نیروهای مسلح و مردم هم میکردید که اگر موفقیتی هم به قول شما در این تفاهم نامه بوده حاصل زحمات و جانفدایی کردن این عزیزان بوده
۱۰
۳۶
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