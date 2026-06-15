در نخستین شب از ماه حزن و اندوه اهل‌بیت(ع)، جمعی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضوری پرشور و گسترده در برنامه «سنگر خیابان»، صحنه‌ای ماندگار از ارادت، همبستگی و شعور حسینی را رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - موج صد و هفتم این رویداد مردمی با استقبال چشمگیر شهروندان در جایگاه خیابان انقلاب خرم‌آباد برگزار شد و فضای این نقطه از شهر را آکنده از نوای عزاداری، یاد شهدای کربلا و فرهنگ ایثار و مقاومت کرد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ماه محرم، با حضور پررنگ خود بار دیگر بر زنده بودن فرهنگ عاشورا و تداوم راه آزادگی و حق‌طلبی تأکید کردند. اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی در کنار حضور خانواده‌ها و جوانان، جلوه‌ای ویژه به این اجتماع مردمی بخشید.

سنگر خیابان در نخستین شب محرم، با خلق لحظاتی معنوی و باشکوه، آغازگر فصل جدیدی از شور حسینی در خرم‌آباد شد.

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برچسب ها: تجمع ، لرستان
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