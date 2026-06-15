باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - موج صد و هفتم این رویداد مردمی با استقبال چشمگیر شهروندان در جایگاه خیابان انقلاب خرمآباد برگزار شد و فضای این نقطه از شهر را آکنده از نوای عزاداری، یاد شهدای کربلا و فرهنگ ایثار و مقاومت کرد.
شرکتکنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ماه محرم، با حضور پررنگ خود بار دیگر بر زنده بودن فرهنگ عاشورا و تداوم راه آزادگی و حقطلبی تأکید کردند. اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی در کنار حضور خانوادهها و جوانان، جلوهای ویژه به این اجتماع مردمی بخشید.
سنگر خیابان در نخستین شب محرم، با خلق لحظاتی معنوی و باشکوه، آغازگر فصل جدیدی از شور حسینی در خرمآباد شد.