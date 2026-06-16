باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برخی اظهارات برعلیه امضای تفاهمنامه خاتمه جنگ با آمریکا، گفت: تقریباً ۶۸ روز از آتشبس میگذرد و حدود ۱۰۷ روز است در وضعیت آمادگی جنگی هستیم. ۶۷ روز بهاصطلاح آتشبس بود، درحالیکه هم جنگ بود، هم آتشبس بود و هم مذاکره بود. بنابراین، در این وضعیتی که تا به حال سپری کردیم و با این همه التهابات و مسائلی که پشت سر گذاشتیم، با توجه به اینکه در محاصره دریایی هم قرار گرفتیم و تنگه هرمز را بسته بودیم طبیعتاً یکسری مسائل و مشکلاتی هم از بعد اقتصادی، هم از بعد اجتماعی و هم از بعد مسائل بینالمللی و منطقهای بهوجود آمده بود تا بالاخره مذاکراتی شکل گرفت.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس بیان کرد: این مذاکرات، به یک سرانجام نسبی رسید؛ یعنی در یک یادداشت تفاهمی به انجام رسید تا بتواند در روز جمعه به امضا برسد. هرچه باشد، این یک یادداشت تفاهم است و نیاز دارد در یک پروسه تعیینشده تکمیل شود و چون یک یادداشت تفاهمی است که بهصورت کلی مطرح است، مفهومش کلی است و به جزئیات نپرداخته و قرار بر این است که مذاکرات در این دو ماه بیشتر انجام شود.
این نماینده مجلس میگوید سؤالاتی که مطرح است و بعضی از همکاران یا مردم در این زمینه سؤالاتی مطرح دارند، انشاءالله در طول این مدت به نتیجه برسیم. مهم این است که این مذاکرات در بستری قرار گرفت که از ابتدا تا انتهای آن، طبیعتاً با مجوز و تأیید مجموعه نظام بود و این مجموعه نظام، طبیعتاً تحت مدیریت مقام معظم رهبری، هم در زمان قائد شهیدمان و هم در حال حاضر، اداره و مدیریت میشود.
محسنی ثانی گفت: کسانی که دارند مذاکره میکنند، کسانی هستند که از امام کبیر گرفته تا قائد شهید و امام فعلیمان، همه تاییدات، مجوزها و احکام امامین را دارند لذا مورد اعتماد هستند و کسانی هستند که به هر حال در طول تمامی انقلاب، آزمونهای خودشان را نسبت به ایمان، صداقت، تعهد، شجاعت و پایبندیشان به همه اصول نظام و انقلاب، با خون و شهادت و جبهه و جنگ و همه اینها نشان دادهاند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طبیعتاً کسانی که از این تفاهمنامه ناراحت هستند، شاید هم اشرافیت لازم در جزئیات تفاهمنامه را ندارند و هم یک مقداری اعتمادشان نسبت به مسئولینی که مورد تأیید مجموعه نظام هستند و برخاسته از نظام هستند، برایشان مورد شبهه است.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اظهار کرد: استراتژی کلی این بود که ما بتوانیم جنگ را در این زمینه به پایان برسانیم و کنترل و مدیریت کنیم. این الان در حال شکلگیری است و دارد انجام میشود.
این نماینده مجلس میگوید به اضافه اینکه در این جریان تفاهم، وقتی که نگاه میکنیم، در ۱۴ بندی که تفاهم انجام شده، بعضی از آنها تشریح شده، منتها درخصوص اصلاحاتی که در لحظه آخر داشت به امضا میرسید، شاید بعضی از مردم و همکاران ما در جریان این مسائل دقیقاً نیستند.
محسنی ثانی بیان کرد: انتظار بر این است که اعتماد نخبگان، اعتماد کسانی که به هر حال در این زمینه دغدغه ملی و انقلابی داشتند، از مسئولینشان سلب نشود تا آنچه را که دشمن الان در این زمینه تمرکز کرده، نتوانند به آن اهداف برسند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: دشمن در حال حاضر یکی از اهداف اصلیاش این بود که این مذاکرات را بتواند به نوعی در جامعه اینگونه تبیین بکند که دوگانگی و تشتت آرا در بین مردم پیش بیاید و او بتواند بهره خود را در این زمینه بگیرد تا پشتوانه وحدتی مردم از مسئولین و از مذاکرهکنندگان گرفته شود.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اضافه کرد: مقطع حساسی است و انتظار میرود افرادی که به تیم مذاکرهکننده و به مسئولین خدشه وارد میکنند، آگاه باشند که الان دارند درست منطبق با خواسته رژیم صهیونیستی عمل میکنند. رژیم صهیونیستی یکی از مخالفین سرسخت این تفاهمنامه است و این افراد در درون کشور دارند آن را تقویت میکنند.
محسنی ثانی گفت: ما بایستی اعتمادمان را و آن اصل را که هم قائد شهیدمان و هم امام فعلیمان بر وحدت و یکپارچگی و تفاهم بین مردم را دنبال کردند، که همان اصل قدرت، اقتدار نظام و عامل اصلی بازدارندگی در مقابل دشمن است را حفظ کنیم.