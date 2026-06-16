باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد ایالات متحده -که خواسته نامش فاش نشود- شامگاه دوشنبه به شبکه سیانان گفته: واشنگتن برای آزادسازی داراییهای مسدودشده و نیز لغو تحریمهای ایران، اعلام آمادگی میکند.
این مقام آمریکایی در ادامه صحبتهایش توضیح داده که ایران و آمریکا «در مراحل اولیه اعتمادسازی» قرار دارند. با این حال، به گفته او، آمریکا دو اقدام را روی میز گذاشته: یکی آزادسازی داراییهای بلوکهشده، و دیگری لغو تحریمها.
این مقام ادامه داد کشورهای حاشیه خلیج فارس -به گفته او- از توافق ایران و آمریکا برای ورود به مذاکرات فشرده درباره «برخی مسائل مهمتر»، حمایت بسیار گستردهای نشان دادهاند.
او در ادامه مدعی شده: «اگر ایران گامهای کوچکی بردارد -گامهایی که نشان دهد خواهان پایبندی به تعهداتش است- ما هم در ابتدا، اقدامات کوچکی در همین زمینه انجام خواهیم داد.».
اما این مقام ارشد آمریکایی از گفتن اینکه دقیقاً «اقدامات کوچک» مورد نظر او کداماند، خودداری کرده؛ بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.
منبع: آناتولی