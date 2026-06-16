به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و لغو تحریم‌های ایران اعلام آمادگی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد ایالات متحده -که خواسته نامش فاش نشود- شامگاه دوشنبه به شبکه سی‌ان‌ان گفته: واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و نیز لغو تحریم‌های ایران، اعلام آمادگی می‌کند.

این مقام آمریکایی در ادامه صحبت‌هایش توضیح داده که ایران و آمریکا «در مراحل اولیه اعتمادسازی» قرار دارند. با این حال، به گفته او، آمریکا دو اقدام را روی میز گذاشته: یکی آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، و دیگری لغو تحریم‌ها.

این مقام ادامه داد کشور‌های حاشیه خلیج فارس -به گفته او- از توافق ایران و آمریکا برای ورود به مذاکرات فشرده درباره «برخی مسائل مهم‌تر»، حمایت بسیار گسترده‌ای نشان داده‌اند.

او در ادامه مدعی شده: «اگر ایران گام‌های کوچکی بردارد -گام‌هایی که نشان دهد خواهان پایبندی به تعهداتش است- ما هم در ابتدا، اقدامات کوچکی در همین زمینه انجام خواهیم داد.».

اما این مقام ارشد آمریکایی از گفتن اینکه دقیقاً «اقدامات کوچک» مورد نظر او کدام‌اند، خودداری کرده؛ بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحریم ایران ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
ترامپ در آستانه نشست گروه هفت:
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
فون درلاین: اتحادیه اروپا در صورت «تغییر واقعی» تحریم‌های ایران را لغو می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی یعنی به پیشرفت می رسیم؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فقط دروغ
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
هم منطقا هم قلبا احساس میکنم آمریکا و اسرائیل نقشه‌ای به مراتب کثیفتر از قبل را دارند اجرا میکنند. ولی امیداوارم ما معادلات قدرت را تغییر داده باشیم و اقتصاد خیلی خوبی داشته باشیم.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
کاش چند سال پیش توافق میشد و اینقدر کشور و مردم صدمه نمی دیدند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
میشه عین زمان برجام که رسما تحریم نبودیم ولی هیشکی به ما جنس نمیداد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
وقتی حرفای نایس میزنند یک برنامه پشت پرده دارند.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
هیچ تحریمی لغو نخواهد شد.مطمئن باشید
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
گفته این اعتبار ندارد.
نه نامش
نه توضیحی
و نه...
۱
۱۲
پاسخ دادن
ترامپ بازهم برای ایران خط و نشان کشید
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
توافق بر مدار خواست ایران
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
نقشه ترامپ برای اعزام تروریست‌های سوری به لبنان
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
آخرین اخبار
ادعای ترامپ: تنگه هرمز تا جمعه کاملا باز خواهد شد
قانون‌گذاران اروپایی خواستار ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی شدند
عراق مرز با سوریه را دیوار بتنی کشید
ترامپ و زلنسکی در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه دیدار کردند
نقشه ترامپ برای اعزام تروریست‌های سوری به لبنان
قطر در مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس شرکت می‌کند
سناتور آمریکا: ما توانایی ادامه جنگ را نداریم/ ایران هر روز قوی‌تر می‌شود
شوک قیمت‌ها در آمریکا ادامه دارد
ترامپ بازهم برای ایران خط و نشان کشید
نگرانی اروپا از بازگشت ترامپ به پرونده اوکراین
رویترز: آمریکا با الگوبرداری از تاکتیک ایران، نفت را قاچاقی از خلیج فارس خارج می‌کند
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین