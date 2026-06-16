باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه ادعا کرد که در جریان تماس تلفنی روز گذشته با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشنهاد دیدار با همتای روس خود را در آمریکا مطرح کرده است.

زلنسکی در ویدئویی که در ایکس منتشر شد، گفت: «دیروز با رئیس‌جمهور ترامپ در مورد این موضوع گفت‌و‌گو کردیم که چنین دیداری می‌تواند در ایالات متحده سازماندهی شود – قالبی که در آن پوتین برای امتناع از آن، حداقل در مقابل رئیس‌جمهور ترامپ، بسیار دشوارتر باشد.»

وی تأکید کرد که در صورت رد این پیشنهاد از سوی مسکو، «فشار اضافی» مورد نیاز خواهد بود.

پیش از این، ترامپ گفته بود که به نظر می‌رسد زلنسکی و پوتین هر دو مایل به دنبال کردن راه‌حل مذاکره‌ای برای این درگیری هستند.

منبع: رویترز