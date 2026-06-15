\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0627\u062f\u06cc \u062d\u0637\u06cc\u0637 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062c\u0631\u0627\u062d\u062a \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06f3 \u062a\u0631\u06a9\u0634 \u062a\u062d\u062a \u0639\u0645\u0644 \u062c\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u062e\u0648\u0634\u0628\u062e\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062d\u0627\u0644 \u0648\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0647\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0639\u0627\u0645\u062f\u0627\u0646\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06a9\u0627\u0631\u0627\u062a\u0647 \u0648 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n