هادی حطیط، خبرنگار پرس‌تی‌وی ساعاتی قبل هنگام تصویربرداری در جنوب لبنان، هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حطیط به دلیل جراحت ناشی از اصابت ۳ ترکش تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه اکنون حال وی مساعد است.

رژیم صهیونیستی بارها خبرنگاران را عامدانه هدف حملات جنایتکاراته و تروریستی خود قرار داده است.

منبع: صدا و سیما 

 

برچسب ها: خبرنگار ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
زندگی و مرگ در چند ثانیه؛ ناگفته‌های شاهدان عینی از روز حمله به تجریش
چرا حمله ایران به اسرائیل انجام نشد؟ + فیلم
حمله رژیم اسرائیل به ضاحیه نتیجه معکوس داد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی اسرائیل تنش میخاره !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۰۲:۲۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سندرم قتل خبرنگار
۰
۰
پاسخ دادن
معاون سیاسی رسانه ملی: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را هدف قرار داد
مرتضی طاهری: نباید بگذاریم وحدت‌مان خدشه‌دار شود + فیلم
«کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی است
«میراث» روایتی از پیوند خون، آب، خاک و هویت از کربلا تا امروز روی آنتن می‌رود
وزیر فرهنگ: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود
تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود
«اینجوریاس»؛ بازخوانی واقعیت در عصر ترندها
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال پیشرفت است
«صفا با خانواده» بهتر از کمدی‌های شبکه خانگی
نمایش‌های کشور ۵ شب اجرا ندارند
آخرین اخبار
«متولد آوریل» سریال جدید شبکه یک شد
معاون سیاسی رسانه ملی: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را هدف قرار داد
نمایش‌های کشور ۵ شب اجرا ندارند
«صفا با خانواده» بهتر از کمدی‌های شبکه خانگی
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال پیشرفت است
تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود
«اینجوریاس»؛ بازخوانی واقعیت در عصر ترندها
«کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی است
«میراث» روایتی از پیوند خون، آب، خاک و هویت از کربلا تا امروز روی آنتن می‌رود
وزیر فرهنگ: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود
مرتضی طاهری: نباید بگذاریم وحدت‌مان خدشه‌دار شود + فیلم
حج امسال نمایه‌ای از عزت حاجیان ایرانی شد
خبرنگار پرس‌تی‌وی هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت
اکران سیار «قمار باز» در میادین شهری
محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد
انتشار فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
محرم در قاب شبکه نمایش
محرم آمد؛ امواج رادیو سیاه‌پوش شدند
دومین همایش مجریان تراز زبان فارسی برگزار می‌شود
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام بهروز رضوی
«بچه سوم» بهترین مستند جشنواره «Cinelebu» اسکار شد
برگزاری اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینی در ۹ هزار نقطه ایران و ۴۵ کشور جهان
حجت‌الاسلام میرباقری: امکان تلفیق برخی برنامه‌های هیات با تجمعات مردمی وجود دارد + فیلم
شور محرم در شبکه قرآن و معارف سیما
«من حسین (ع) را دوست دارم» روایت عشق و ارادت هیئات یزد به سیدالشهدا (ع) در شبکه نسیم
پرچم عزای حسینی در شبکه دو برافراشته شد
ویژه‌برنامه‌های شبکه افق در سوگ سید و سالار شهیدان
پخش ویژه‌برنامه «رهنما» در ماه محرم از قاب شبکه یک سیما
ارتباط زنده از کربلای معلی در شبکه افق
«یک تکه زمین» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود