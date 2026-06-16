باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات روز دوشنبه تأیید کردند که یک فروند بمبافکن بی-۵۲ استراتوفورترس اندکی پس از بلند شدن از پایگاه نیروی هوایی ادواردز در شهرستان کرن، واقع در شمال شرقی لنکستر، سقوط کرد. بر اساس پستی در ایکس از این پایگاه، این حادثه حدود ساعت ۱۱:۲۰ صبح رخ داد. تیمهای امداد به محل اعزام شدند، اما جزئیات بیشتری در دسترس نیست.
نیروی هوایی و ناسا پروازهای آزمایشی هواپیماهای جدید و در حال توسعه را در پایگاه نیروی هوایی ادواردز انجام میدهند.
بمبافکن بی-۵۲ استراتوفورترس که معمولاً خدمه پنج نفره دارد، یک بمبافکن دوربرد است که اولین بار در دهه ۱۹۵۰ معرفی شد و همچنان بخش مرکزی از قدرت هوایی نظامی ایالات متحده باقی مانده است. این هواپیما که توسط بوئینگ ساخته شده است، قادر به حمل سلاحهای متعارف و هستهای در فواصل طولانی است و در درگیریهایی از ویتنام گرفته تا عملیات در جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
منبع: ای بی سی