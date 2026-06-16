بمب‌افکن بی-۵۲ پس از بلند شدن از پایگاه نیروی هوایی ادواردز سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات روز دوشنبه تأیید کردند که یک فروند بمب‌افکن بی-۵۲ استراتوفورترس اندکی پس از بلند شدن از پایگاه نیروی هوایی ادواردز در شهرستان کرن، واقع در شمال شرقی لنکستر، سقوط کرد. بر اساس پستی در ایکس از این پایگاه، این حادثه حدود ساعت ۱۱:۲۰ صبح رخ داد. تیم‌های امداد به محل اعزام شدند، اما جزئیات بیشتری در دسترس نیست.

نیروی هوایی و ناسا پرواز‌های آزمایشی هواپیما‌های جدید و در حال توسعه را در پایگاه نیروی هوایی ادواردز انجام می‌دهند.

بمب‌افکن بی-۵۲ استراتوفورترس که معمولاً خدمه پنج نفره دارد، یک بمب‌افکن دوربرد است که اولین بار در دهه ۱۹۵۰ معرفی شد و همچنان بخش مرکزی از قدرت هوایی نظامی ایالات متحده باقی مانده است. این هواپیما که توسط بوئینگ ساخته شده است، قادر به حمل سلاح‌های متعارف و هسته‌ای در فواصل طولانی است و در درگیری‌هایی از ویتنام گرفته تا عملیات در جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: ای بی سی

برچسب ها: بمب افکن بی 52 ، سقوط هواپبما
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۰:۲۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله به اذن خدا همه بمب افکن های رژیم تروریستی آمریکا سقوط کنه
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خوش خبر باشید
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خدا رو شکر ان شاله همه بمب افکن ها و سلاح ها نابود بشن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حتما خرابکاری بوده
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بابا اون ماکته ....خودزنی کردن ولی با ماکت
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
قربان عظمتت خدا. یاد حرفای شهید خامنه ای کبیر افتادم. دست خدا بالاتر از هر قدرتی است
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
کامیون های هوایی
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دلم خنک شد
به جهنم
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این هواپیماهای عهد بوقی چطور هنوز پرواز میکنن ؟؟؟؟
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
به جهنم!!
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فبلا پیش بینی میشد که هواپیماهای منهدم شده امریکا توسط ایران را در فردایی ساقط شده در امریکا جلوه بدهند.
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
شکرخدا

خدا ب حق تک تک خون شهدامون

امریکا و ب بلا مبتلا کنه
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
الحمدلله
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خداوند بزرگ ومهربان را میلیاردها بار شکر به امید نابودی کامل تجهیزاتی که ( همراه با تمام دشمنان بشریت)برای شیاطین عالم کار می کنند
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا تو جنگ با ایران منهدم شده ولی خیر سرشون آبروریزی هر راستی رو بگن! اینجوری دارن سر ملتشون رو شیره می مالن که مثلا خودش سقوط کرده و خدمه ش به درک رفتن!
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