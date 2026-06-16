باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه از مذاکرات گزارش داد که جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد این کشور هشدار داده است که برخی اطلاعات، نگرانیهایی را در مورد احتمال اعطای امتیاز هستهای توسط ایران ایجاد کرده است.
این هشدار پس از اعلام تفاهمنامهای توسط واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ چند ماهه صورت گرفت. به گفته دو منبع ذکر شده در این گزارش، جلسات سطح بالا در روزهای قبل از اعلام یادداشت تفاهم، بر اطلاعاتی متمرکز بود که مدعی است رهبران ایران در جلسات خصوصی متفاوت از مذاکرات با میانجیها صحبت میکنند.
دو منبع گفتند که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده نیز این توافق را زیر سوال بردند و ادعا کردند که شواهد نشان میدهد ایران گامهای هستهای مورد نظر ایالات متحده را برنخواهد داشت. در همان زمان، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ، از آن حمایت کردند.
منبع: اکسیوس