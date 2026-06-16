تنها ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ توافق با ایران را «پیروزی کامل» و «سند قدرتمند» خواند، منابع آگاه از اختلافی عمیق در تیم او خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه از مذاکرات گزارش داد که جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد این کشور هشدار داده است که برخی اطلاعات، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال اعطای امتیاز هسته‌ای توسط ایران ایجاد کرده است.

این هشدار پس از اعلام تفاهم‌نامه‌ای توسط واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ چند ماهه صورت گرفت. به گفته دو منبع ذکر شده در این گزارش، جلسات سطح بالا در روز‌های قبل از اعلام یادداشت تفاهم، بر اطلاعاتی متمرکز بود که مدعی است رهبران ایران در جلسات خصوصی متفاوت از مذاکرات با میانجی‌ها صحبت می‌کنند.

دو منبع گفتند که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده نیز این توافق را زیر سوال بردند و ادعا کردند که شواهد نشان می‌دهد ایران گام‌های هسته‌ای مورد نظر ایالات متحده را برنخواهد داشت. در همان زمان، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ، از آن حمایت کردند.

منبع: اکسیوس

برچسب ها: ایران و آمریکا ، رئیس سیا
خبرهای مرتبط
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
نباید ذره ای از حقوق هسته ای کوتاه بیاییم. این انرژی پاک برای ما و نسل های آینده هست و کوتاه آمدن یعنی ضایع کردن حقوق فرزندانمان.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اگر ایران اعلام کند که ما بمب هسته ای داریم چه اتفاقی میافته ؟
۰
۱
پاسخ دادن
ترامپ بازهم برای ایران خط و نشان کشید
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
توافق بر مدار خواست ایران
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
نقشه ترامپ برای اعزام تروریست‌های سوری به لبنان
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
آخرین اخبار
ادعای ترامپ: تنگه هرمز تا جمعه کاملا باز خواهد شد
قانون‌گذاران اروپایی خواستار ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی شدند
عراق مرز با سوریه را دیوار بتنی کشید
ترامپ و زلنسکی در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه دیدار کردند
نقشه ترامپ برای اعزام تروریست‌های سوری به لبنان
قطر در مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس شرکت می‌کند
سناتور آمریکا: ما توانایی ادامه جنگ را نداریم/ ایران هر روز قوی‌تر می‌شود
شوک قیمت‌ها در آمریکا ادامه دارد
ترامپ بازهم برای ایران خط و نشان کشید
نگرانی اروپا از بازگشت ترامپ به پرونده اوکراین
رویترز: آمریکا با الگوبرداری از تاکتیک ایران، نفت را قاچاقی از خلیج فارس خارج می‌کند
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین