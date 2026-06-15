رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل یک مورد قتل در کمتر از ۷۲ ساعت پس از وقوع جرم در کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ میرحبیبی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی، مبنی بر وقوع یک مورد قتل و مجروحیت یک نفر دیگر در یکی از محله‌های حاشیه شهر کرمان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: فورا پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی گسترده، روند بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند و با بهره‌گیری از سرنخ‌های به‌دست‌آمده، هویت عامل اصلی این جنایت را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد، متهم در پی اختلافات و درگیری‌های قبلی میان تعدادی از جوانان و با انگیزه انتقام‌جویی، به همراه چند نفر از دوستان خود با یک دستگاه خودرو به محل موردنظر مراجعه کرده و با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی به سمت فردی کرده است که تصور می‌کرد از طرف‌های درگیری قبلی بوده است.

وی گفت: این متهم به علت اشتباه در شناسایی هدف، فرد دیگری را مورد اصابت قرار داده که بر اثر شدت جراحات وارده  جان خود را از دست داده و در این میان یک نفر دیگر نیز مجروح شده است.

سرهنگ میرحبیبی افزود:  عامل تیراندازی پس از ارتکاب جرم به همراه همدستان خود از محل متواری شده بود.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر کردند.

منبع: پلیس کرمان

برچسب ها: دستگیری قاتلان ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
دستگیری قاتل در رفسنجان، پس از ۹ روز/ کشف جسد مقتول در حومه شرقی شهر
دستگیری قاتل کمتر از ۷۲ ساعت در کرمان
دستگیری قاتل ۳ ساعت پس از وقوع قتل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام آمادگی مواکب حسینی برای مراسم تشیبع رهبر شهید
سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» رونمایی شد
سنگین‌ترین بلیت جهانی در کرمان صادر شد
آخرین اخبار
سنگین‌ترین بلیت جهانی در کرمان صادر شد
سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» رونمایی شد
اعلام آمادگی مواکب حسینی برای مراسم تشیبع رهبر شهید
کشف پرونده قتل و دستگیری قاتل 
معرفی فینالیست‌های پنج وزن نخست جام تختی در کرمان
آغاز رقابت کشتی‌گیران داخلی و خارجی در کرمان + تصاویر