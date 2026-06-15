دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل از دستگیری عامل اصلی سرقت مسلحانه از معلمان یک مدرسه در این شهرستان در کمتر از سه ساعت پس از وقوع جرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج جهانتیغ دادستان زابل اظهار داشت: صبح امروز چند سارق مسلح با ورود به یکی از مدارس شهرستان زابل که کادر آموزشی آن را بانوان تشکیل می‌دادند، اقدام به سرقت طلا و اموال ارزشمند تعدادی از معلمان کردند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، دستورات ویژه و فوری قضایی جهت شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه صادر شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران انتظامی قرار گرفت.

جهانتیغ تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سریع و هماهنگی مطلوب میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، عامل اصلی این سرقت مسلحانه در کمتر از سه ساعت شناسایی و دستگیر شد.

دادستان زابل با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان امنیت عمومی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان احتمالی این پرونده ادامه دارد و با مرتکبان این جرم برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی همچنین از سرعت عمل و تلاش مأموران انتظامی در شناسایی و دستگیری متهم تقدیر کرد و اطمینان داد که تأمین امنیت شهروندان و برخورد قاطع با جرائم خشن از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

منبع دادگستری استان