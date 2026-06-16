فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: کسی نمی‌تواند مقابل حزب‌الله لبنان ایستادگی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر اینکه حزب‌الله لبنان ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم دوشادوش ایران جنگید گفت: کسی نمی‌تواند مقابل حزب‌الله لبنان ایستادگی کند. حزب‌الله لبنان کل جامعه شیعه و بخش قابل توجهی از جامعه غیر شیعه لبنان است و هرآنچه از حزب‌الله لبنان دیده‌اید تنها نوک کوه یخ است.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی - صهیونی هرجا با مقاومت درگیر شد آبرویی برایش نماند افزود: باب‌المندب مثل موم در دست بچه‌های حزب‌الله، انصارالله و یمن و حتی برخی از فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستند، است

سردار قاآنی ادامه داد: برخی از مجهزترین ناو‌های آمریکایی که قصد عبور از دریای سرخ را در زمان جنگ داشتند، نزدیک به دو هفته در حدفاصل یمن تا جده رفت و آمد داشت تا تصمیم بگیرد می‌تواند از آنجا عبور کند یا خیر که در نهایت جرأت نکرد عبور کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: سردار قاآنی ، لبنان
خبرهای مرتبط
چرا حفظ لبنان در معادله توافق مهم است؟
سردار قاآنی: پیروزی مقاومت عظیم حزب الله قهرمان بر پست‌فطرتان صهیونیست در راه است
تأکید عراقچی بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۹:۲۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خدا پشتو پنحت باشد سردار قاآنی عزیز ترازجان ما پشت شیه لبنان هستم وهرجای دونیا
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
104 روز لبنان توسط صهیونیستها بمباران شد و ما کمکشان نکردیم ، امیدوارم خدا و مردم لبنان ما را ببخشند ، که کم کاری کردیم
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد قوای نظامی ایران قوی ، و زنده باد سرداران رشید اسلام
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خدا حفظت کنه سردار نورانی و عزیز ما.. شهید زنده سردار قآانی رهبر رو تنها نگذار شهید نشی الهی تا ظهور مهدی موعود
۹
۱
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۶ خرداد
احیای چهارراه نفت آمریکا؛ در گرو تفاهم ترامپ با ایران
خدشه به تیم مذاکره‌کننده منطبق با خواسته رژیم صهیونیستی است
عراقچی: موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در توافق نهایی بررسی خواهد شد
رفع محاصره دریایی ایران قبل از امضای رسمی یادداشت تفاهم
سه‌شنبه ۲۶ خرداد اول ماه محرم‌الحرام است
اعطای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش
سرلشکر حاتمی: دشمن جرات نکرد حتی به سواحل ما نزدیک شود
غریب آبادی: مسیر رهبر شهید را با صلابت ادامه خواهیم داد
تأکید بر مسئولیت آمریکا برای ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ
آخرین اخبار
تأکید بر مسئولیت آمریکا برای ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ
فداکاری رزمندگان دفاع مقدس سوم مایه افتخار ملت ایران است
رفع محاصره دریایی ایران قبل از امضای رسمی یادداشت تفاهم
نگاهداری: اعتلای ایران در گرو ایده‌های تخصصی و نوآورانه است
عراقچی: موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در توافق نهایی بررسی خواهد شد
سرلشکر حاتمی: دشمن جرات نکرد حتی به سواحل ما نزدیک شود
امیر جهانشاهی: از هیچ کوششی برای صیانت از ایران دریغ نمی‌کنیم
غریب آبادی: مسیر رهبر شهید را با صلابت ادامه خواهیم داد
اعطای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش
احیای چهارراه نفت آمریکا؛ در گرو تفاهم ترامپ با ایران
سه‌شنبه ۲۶ خرداد اول ماه محرم‌الحرام است
خدشه به تیم مذاکره‌کننده منطبق با خواسته رژیم صهیونیستی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۶ خرداد
سردار قاآنی: حزب‌الله لبنان ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم دوشادوش ایران جنگید
پیام قالیباف به مناسبت آغاز محرم‌الحرام
قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهم‌نامه همراهی کردند
تأکید عراقچی بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان
قالیباف: با مقاومت تاریخی ملت، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت
پزشکیان: پیروزی دیپلماتیک اخیر، سند افتخار ملت ایران در برابر زورگویان جهان است
تبریک وزرای خارجه عراق و ترکیه به عراقچی