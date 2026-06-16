باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر اینکه حزبالله لبنان ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم دوشادوش ایران جنگید گفت: کسی نمیتواند مقابل حزبالله لبنان ایستادگی کند. حزبالله لبنان کل جامعه شیعه و بخش قابل توجهی از جامعه غیر شیعه لبنان است و هرآنچه از حزبالله لبنان دیدهاید تنها نوک کوه یخ است.
وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی - صهیونی هرجا با مقاومت درگیر شد آبرویی برایش نماند افزود: بابالمندب مثل موم در دست بچههای حزبالله، انصارالله و یمن و حتی برخی از فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستند، است
سردار قاآنی ادامه داد: برخی از مجهزترین ناوهای آمریکایی که قصد عبور از دریای سرخ را در زمان جنگ داشتند، نزدیک به دو هفته در حدفاصل یمن تا جده رفت و آمد داشت تا تصمیم بگیرد میتواند از آنجا عبور کند یا خیر که در نهایت جرأت نکرد عبور کند.