خداداد عزیزی به خبر پیوستن به تیم پرسپولیس به عنوان سرپرست سرخپوشان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود خداداد عزیزی قرار است از فصل آینده به عنوان سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس فعالیت کند، اما این موضوع هنوز تایید نشده است.

خداداد عزیزی در واکنش به خبر سرپرستی اش در تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: از طریق یکی از دوستان صحبت هایی با باشگاه پرسپولیس داشته ام، اما هنوز چیزی امضا نشده است و قراردادی با پرسپولیسی ها نبستم. اگر امضا کرده بودم حتما می گفتم و ترسی از کسی نداشتم. همچنین سازمان لیگ هنوز پایان لیگ را اعلام نکرده است، تا در مورد آینده کاری ام تصمیم بگیرم.