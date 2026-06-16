باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است گفت: آنان که می‌گویند تفاهمنامه ۱۴ بندی خواست مقام معظم رهبری است و یا آنان که می‌گویند به رهبری تحمیل می‌شود، دارند جفا می‌کنند، رهبر ما رهبر هوشمندی است.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر کدام از بند‌ها تفسیری وجود دارد که درباره آن با مردم صحبت نمی‌کنند. مردم با بند‌هایی مواجهه‌اند که آمریکا تفسیر می‌کنند افزود: تفسیر ۱۴ بند تفاهم‌نامه با آمریکا را باید به مردم بگویند، اما نمی‌گویند انگار که می‌خواهیم کاپ اخلاق بگیریم در حالی که آمریکا مدام تفسیر خودش را می‌گوید.

زاکانی خاطرنشان کرد: انتقام خون امام شهید در جهت انتقام از سران جبهه کفر و باطل است که این اتفاق باید بیفتد، اما این اصلا ما به ازای آن نیست، این ظلم است، ما به ازای انتقام خون رهبر شهید یعنی تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، اخراج آمریکا.