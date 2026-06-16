زاکانی اظهار داشت: محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی رفت و برگشت داشته و ویرایش خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است گفت: آنان که می‌گویند تفاهمنامه ۱۴ بندی خواست مقام معظم رهبری است و یا آنان که می‌گویند به رهبری تحمیل می‌شود، دارند جفا می‌کنند، رهبر ما رهبر هوشمندی است.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر کدام از بند‌ها تفسیری وجود دارد که درباره آن با مردم صحبت نمی‌کنند. مردم با بند‌هایی مواجهه‌اند که آمریکا تفسیر می‌کنند افزود: تفسیر ۱۴ بند تفاهم‌نامه با آمریکا را باید به مردم بگویند، اما نمی‌گویند انگار که می‌خواهیم کاپ اخلاق بگیریم در حالی که آمریکا مدام تفسیر خودش را می‌گوید.

 زاکانی خاطرنشان کرد: انتقام خون امام شهید در جهت انتقام از سران جبهه کفر و باطل است که این اتفاق باید بیفتد، اما این اصلا ما به ازای آن نیست، این ظلم است، ما به ازای انتقام خون رهبر شهید یعنی تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، اخراج آمریکا.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: شهردار تهران ، آمریکا
خبرهای مرتبط
بازتاب مجازی توافق با ایران + فیلم
قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهم‌نامه همراهی کردند
بقایی: ایران و عمان امنیت تردد در تنگه هرمز را تأمین می‌کنند/ هزینه‌های خدمات ناوبری و بیمه کشتی‌ها طراحی و دریافت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حالا سنای آمریکا این تفاهم نامه رو تایید کرده؟

مثل برجام نشه باز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
عجب مملکتی داریم ، شهردار تهران اومده درباره توافق حرف میزنه ، وزیر امور خارجه هم احتمالا بیاد درباره اسفالت اتوبان همت صحبت کنه!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تا نابودی قوم کثیف یهود هیچ صلحی ماندگار نخواهد بود. آماده‌اند تا بعدتر با بهونه دیگری حمله کنند. خدا داند کی و چگونه.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تیم مذاکره کننده مطمئن باشند اگر مفاد توافق با دشمن مورد تایید مقام عظمای ولایت باشد مردم ولایتمدار هم بطور مطلق می پذیرند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا بازم ایران رو فریب داد
۱
۴
پاسخ دادن
پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان از عصر فردا
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
مسیر تشییع رهبر شهید در تهران نهایی شد/ مصلا، نیازمند زیرساخت‌های دائم ارتباطی
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
آخرین اخبار
برنامه‌ریزی ورود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس جدید برای جانبازان بالای ۷۰ سال
اعلام آمادگی هلال‌احمر برای آموزش ایمنی در هیأت‌ها و تکایا همزمان با محرم
۲۶۲۸ سازمان مردم‌نهاد در حوزه اعتیاد فعال هستند
اجرای پویش های «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین (ع)» در استان تهران
مسیر تشییع رهبر شهید در تهران نهایی شد/ مصلا، نیازمند زیرساخت‌های دائم ارتباطی
میدری: ایمنی معادن از امروز به صورت سامانه‌ای بررسی می‌شود
رئیس قوه قضاییه: مسئولان با چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال مذاکره خواهند کرد
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان از عصر فردا
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است