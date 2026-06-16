باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فرانسه در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (سه‌شنبه) در استادیوم نیویورک نیوجرسی، آمریکا به مصاف سنگال خواهد رفت.

تیم ملی فرانسه در شرایطی به مصاف حریف آفریقایی خود می‌رود که خاطره خوشی از رقیبش ندارد. شاگردان دیدیه دشان در جام جهانی ۲۰۰۲ نخستین بازی خود را مقابل سنگال برگزار کردند و در عین ناباوری با یک گل شکست خوردند.

فرانسوی‌ها در ادامه مسابقات هم عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و با تنها یک امتیاز و بدون حتی یک گلِ زده، در دور گروهی حذف شدند! این نتیجه در حالی رقم خورد که فرانسه در جام جهانی ۱۹۹۸ قهرمان شده بود و به عنوان مدعی اصلی، جام ۲۰۰۲ را آغاز کرد.

پس از ۲۴ سال، تقدیر به گونه‌ای رقم خورده که فرانسه باید باز هم در نخستین بازی خود از جام جهانی رو در روی سنگال قرار بگیرد. به اذعان بسیاری از فوتبال‌دوستان، تیم جوان و در عین حال باتجربه‌ی دیدیه دشان یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی به حساب می‌آید و شاید تنها اسپانیا را بالاتر از خود ببیند. با حضور ستارگانی، چون کیلیان امباپه، عثمان دمبله، مایکل اولیسه، دزیره دوئه، مارکوس تورام و رایان شرکی بدون شک زهردارترین خط حمله جام را در اختیار دارد و می‌تواند برای هر تیمی، کابوسی فراموش‌نشدنی را رقم بزند.

با این حال، حریف خروس‌ها در جدال امشب نیز تیم دست و پا بسته‌ای نیست. سنگال به عنوان یکی از بهترین تیم‌های قاره آفریقا و با ستارگانی، چون سادیو مانه، نیکلاس جکسون و اسماعیلا سار، می‌خواهد در جام جهانی تاریخ‌سازی کند و با تکرار خاطره سال ۲۰۰۲ یک شروع فوق‌العاده را رقم بزند.