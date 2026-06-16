مداح اهل بیت (ع) گفت: دشمن می‌خواهد دیپلماسی و میدان و خیابان را از هم جدا کند و هر زمان با یک بهانه‌ای دست به دوقطبی‌سازی می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرتضی طاهری، مداح اهل بیت (ع) از لزوم توجه به حفظ وحدت و یکپارچگی در بین مردم گفت و بیان کرد: دشمن از ابتدای انقلاب تا امروز همیشه به دنبال بهم زدن وحدت مردم بوده است و هر زمان با یک بهانه‌ای دست به دوقطبی‌سازی می‌زده است. اکنون دشمن به جدّ دنبال این موضوع است. 

طاهری ادامه داد: از آنجایی که ما در این جنگ ترکیبی، ابزار ترکیبی نظیر دیپلماسی، میدان و خیابان داریم، دشمن می‌خواهد اینها را از هم جدا کند و اگر موفق شود، زودتر به نتیجه می‌رسد. بنابراین، تا امروز نتوانسته برای خود منفعتی به دست آورد. اینجاست که باید مواظب باشیم وحدت‌مان به هیچ‌وجه خدشه‌دار نشود.

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برچسب ها: دو قطبی سازی ، وحدت ، مرتضی طاهری
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