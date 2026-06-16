بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرتضی طاهری، مداح اهل بیت (ع) از لزوم توجه به حفظ وحدت و یکپارچگی در بین مردم گفت و بیان کرد: دشمن از ابتدای انقلاب تا امروز همیشه به دنبال بهم زدن وحدت مردم بوده است و هر زمان با یک بهانهای دست به دوقطبیسازی میزده است. اکنون دشمن به جدّ دنبال این موضوع است.
طاهری ادامه داد: از آنجایی که ما در این جنگ ترکیبی، ابزار ترکیبی نظیر دیپلماسی، میدان و خیابان داریم، دشمن میخواهد اینها را از هم جدا کند و اگر موفق شود، زودتر به نتیجه میرسد. بنابراین، تا امروز نتوانسته برای خود منفعتی به دست آورد. اینجاست که باید مواظب باشیم وحدتمان به هیچوجه خدشهدار نشود.