تیم فوتبال پرسپولیس برای جذب قرضی کسری طاهری از روبین کازان اقداماتی را انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -کسری طاهری مهاجم جوان کشورمان که عملکرد خوبی در تیم پیکان داشت مورد توجه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال قرار گرفته است. این بازیکن تحت قرارداد روبین کازان است و سرخابی ها برای جذب این بازیکن باید رضایت تیم روسی را جلب کنند.

همچنین باشگاه روسی مبلغی در حدود یک میلیون دلار را برای صدور رضایتنامه کسری در نظر گرفته که پرداخت این مبلغ در توان اکثر باشگاه‌های ایرانی نیست. البته باشگاه های استقلال و پرسپولیس پیشنهاد جذب قرضی طاهری را به باشگاه روبین کازان دادند که سرخپوشان مذاکرات خوبی با تیم روسی داشته اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این بازیکن به زودی با پرسپولیس قرارداد می بندد.

گفتنی است، مدیر برنامه های پدیده لیگ برتر فوتبال جلساتی با مدیران پرسپولیس داشته است و اوسمار سرمربی پرسپولیس هم نظر مثبتی بر روی کسری طاهری دارد و به زودی سرخپوشان قرارداد این بازیکن را امضا خواهند کرد.