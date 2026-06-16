تیم فوتبال پرسپولیس برای جذب قرضی کسری طاهری از روبین کازان اقداماتی را انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -کسری طاهری مهاجم جوان کشورمان که عملکرد خوبی در تیم پیکان داشت مورد توجه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال قرار گرفته است. این بازیکن تحت قرارداد روبین کازان است و سرخابی ها برای جذب این بازیکن باید رضایت تیم روسی را جلب کنند. 

همچنین  باشگاه روسی مبلغی در حدود یک میلیون دلار را برای صدور رضایتنامه کسری در نظر گرفته که پرداخت این مبلغ در توان اکثر باشگاه‌های ایرانی نیست. البته باشگاه های استقلال و پرسپولیس پیشنهاد جذب قرضی طاهری را به باشگاه روبین کازان دادند که سرخپوشان مذاکرات خوبی با تیم روسی داشته اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این بازیکن به زودی با پرسپولیس قرارداد می بندد. 

گفتنی است، مدیر برنامه های پدیده لیگ برتر فوتبال جلساتی با مدیران پرسپولیس داشته است و اوسمار سرمربی پرسپولیس هم نظر مثبتی بر روی کسری طاهری دارد و به زودی سرخپوشان قرارداد این بازیکن را امضا خواهند کرد. 

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا:
واگذاری باشگاه سایپا به پرسپولیس صحت ندارد
اوسمار و دستیار او به تهران رسیدند
تیوی بیفوما وارد تهران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم