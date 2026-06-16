باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی عربستان و اروگوئه در ورزشگاه میامی و با قضاوت مائوریتزیو ماریانی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

عربستان در نیمه نخست نمایش قابل قبولی ارائه کرد و علاوه بر در اختیار داشتن آمار بهتر، موفق شد در دقیقه ۴۱ توسط عبدالله العمری به گل برسد تا با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، اما شرایط مسابقه تغییر کرد و اروگوئه کنترل بازی را در اختیار گرفت. حملات شاگردان اروگوئه سرانجام در دقیقه ۸۰ نتیجه داد و ماکسیمیلیانو آرائوخو موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.

در ادامه تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری ثمری نداشت تا این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یابد و امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.