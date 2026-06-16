تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود مقابل نیوزیلند به تساوی ۲ - ۲ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه G در ورزشگاه لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند رفت.

ملی‌پوشان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقایق ابتدایی چند حمله خطرناک روی دروازه حریف ترتیب دادند، اما برخلاف جریان مسابقه این نیوزیلند بود که در دقیقه ۷ روی یک ضدحمله توسط الی جاست به گل رسید و از ایران پیش افتاد. 

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پس از این گل، شاگردان ایران فشار خود را افزایش دادند و چندین موقعیت مناسب روی دروازه حریف خلق کردند. در یکی از بهترین صحنه‌های بازی، مهدی طارمی با شوتی تماشایی تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد تا بدشانسی مانع گلزنی مهاجم تیم ملی شود.

حملات ایران سرانجام نتیجه داد و رامین رضاییان با ضربه‌ای زیبا موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا نتیجه مسابقه یک بر یک شود.

در دقایق پایانی نیمه نخست نیز تیم ملی کشورمان چند فرصت دیگر برای گلزنی به دست آورد. ضربه سر شهریار مغانلو با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت و در ادامه نیز علی نعمتی موفق شد دروازه نیوزیلند را باز کند، اما این گل به دلیل قرار گرفتن در موقعیت آفساید مردود اعلام شد. در نهایت نیمه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

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نیمه دوم با سوت داور آغاز شد. مهدی قایدی جایگزین آریا یوسفی شد و ایران بازهم بازی تهاجمی آغاز کرد. در ادامه علی علیپور به جای شهریار مغانلو وارد زمین شد تا خط حمله ایران تقویت شود.

در دقیقه ۵۴ در حالی که انتظار می‌رفت حملات ایران به گل دوم منجر شود، این نیوزیلند بود که بار دیگر روی یک ضدحمله خطرناک به گل رسید. الی جاست، گلزن نخست نیوزیلند، در نیمه دوم نیز موفق شد با همکاری کریس وود دروازه تیم ملی کشورمان را باز کند تا نماینده اقیانوسیه با نتیجه ۲ - ۱ پیش بیفتد.

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در دقیقه ۶۳ ارسال خوب رامین رضاییان روی دروازه نيوزيلند با ضربه سر محمد محبی همراه شد و دروازه نيوزيلند باز شد تا بازی به تساوی ۲ - ۲ کشیده شود. در ادامه، احسان حاج صفی جایگزین سامان قدوس شد و بازیکنان برای زدن گل سوم فشار روی دروازه نیوزیلند افزایش دادند.

امیرحسین حسین‌زاده جایگزین مهدی طارمی شد.

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دقیقه ۸۵: شوت سعید عزت اللهی از بالای دروازه نیوزیلند به بیرون رفت و داور ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم اعلام کرد اما در نهایت این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، نیوزیلند ، جام جهانی2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۱۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
عملکرد تیم افتضاح،افتضاح ترین خط دفاعی که تاحالا داشته،تک خوری و عدم پاسکاری خط حمله مخصوصا طارمی،حرکت آزادانه بازیکنان حریف بدون هیچ مراقبتی از سوی بازیکنان ایران.
با این مدل عملکرد امیدی به پیروزی نیست که هیچ،باید منتظر شکستی سخت باشیم
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
هیچ تاکتیکی نداشت مربی جز اینکه توپ و ببره گوشه ها و ارسال رضائیان تا شاید یه گل مثل گل محبی زده شه
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تیم خیبر لرستان رو میبردین حتما نتیجه بهتری می گرفتین این بازیکنان پیر و فرتوت رو بردین فقط بخاطر اینکه شناخته شدن واقعا قابل باور نیست آخه سامان قدوس!!!!!!!؟؟؟؟؟ بی انصاف اینو از کجا گیر آوردی قعله نویی آقای مربی !!!!!!!!!!!!!! بازیکن جوون می بردی هم جام رو تجربه می کردند هم نتیجه بهتری می گرفتی
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تیم پیرمردها همینه ، سرمربی اینقدر وجود نداشت از یه ترکیب جدید استفاده کنه دنبال اسم ها بوده و انگار جام جهانی قبلی رو می‌دیدی ، طارمی فقط راه می‌رفت و پاس اشتباه میداد ، فقط رامین رضائیان دمش گرم ، آخه قلعه نویی هم شد سرمربی ؟؟ اگه اسکوچیچ فرصت میدادین الان نتیجه ای دیگه داشت و همه ایران خوشحال بودن
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بازی خوبی بود انقد بد نبود که با مسخره کردنش توجه دیگرانو جلب کنیم
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۵
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United States of America
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خوابی ؟ با تیم ۹۵ ام جهان مساوی کردیم خوب بود ،واقعا مسخره هستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اگه به رنکینگ که اصلا جام برگزار نشه بدن همون تیم اول رنکینگ، خیلی هجومی بازی کرد و تو این شرایط از تهدیدات ترامپ نترسیدن رفتن آمریکا خودش جای تشکر داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بلژیک چی تیم دهم جدول با تیم سیم مصر مساوی کرد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
انتظارات زیادی نباید از تیم چه در رده ملی چه باشگاههی داشت
فقط با رفتار های اخلاقی و وقار خودشان که حفظ کنن .. دنبال امضا و پیراهن نرن ..
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
نیوزلند
با عبور از چند تا روستا در اقیانوسیه به جام جهانی راه بافته
بنابراین ما با یک روستایی در اقیانوسیه مساوی کردیم!!!.وای خدای من کمک کن تبم ملی ما نشه ده ها گل نخورد و با سرشکستگی برگردد ولی من هیچ امیدی به ایم تبم ندارم می ترسم خیلی هم پرگل نبازد
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فقط این تیم رفته برای رکوردها ،مربی ایرانی وپیرترین تیم و.....
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
طارمی بر عکس اسم و رسمش خیلی افتضاح بود و باید بشدت بهش تذکر داده بشه
۲
۹
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Singapore
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فوتبال بود یا والیبال ؟ توپ رو زمین نمیتونستن بیارن جلو فقط زیر توپ میزدن تیمی که هنوز مثل آماتور. ها بازی میکنه لیاقت این جام نداره بازی مصر دیدم هگ کردم خدایی خجالت. نمیکشی ، علیپوور یه توپ به پاش نخورد ، اون مغانلو کم اورد نفس نداشت اون. از خلیبل زادده ، اونم از قدوس
۴
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
در این بازیکن ایران فوروارد نداشت و مهدی طارمی و شهریار مغانلو را با مهدی قائدی و حسین زاده جایشان عوض شود ایران برنده مسابقه بعدی خواهد شد و درسته دفاع متوسط عمل کرد من تضمین برد را میکنم قائدی و حسین زاده و خلاصه باز تغییرات جزئی دیگر...
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
نیوزلند که اصلا فوتبال نداره و زنگ تفریح بقیه بود چطور دو تا ازش خوردن
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۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
یازی هیجانی نبود ولی وقتی فقط گل‌ها را نگاه کنیم خیلی خیلی هیجانی می‌شود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
کسی که شجاع و قدوس میاره بایدم نیجه نگیره ، گل دوم قدوس لحطه اخر مهاجم ول کرد بعد به همون پاس دادن گل زد
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۰۹:۵۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بازی بدی بود و می‌توانستیم با چند اختلاف برنده شویم ولی حیف سه رده در رنکینگ سقوط کردیم .
۱
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