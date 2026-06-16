تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود مقابل نیوزیلند به تساوی ۲ - ۲ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه G در ورزشگاه لسآنجلس به مصاف نیوزیلند رفت.
ملیپوشان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقایق ابتدایی چند حمله خطرناک روی دروازه حریف ترتیب دادند، اما برخلاف جریان مسابقه این نیوزیلند بود که در دقیقه ۷ روی یک ضدحمله توسط الی جاست به گل رسید و از ایران پیش افتاد.
پس از این گل، شاگردان ایران فشار خود را افزایش دادند و چندین موقعیت مناسب روی دروازه حریف خلق کردند. در یکی از بهترین صحنههای بازی، مهدی طارمی با شوتی تماشایی تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد تا بدشانسی مانع گلزنی مهاجم تیم ملی شود.
حملات ایران سرانجام نتیجه داد و رامین رضاییان با ضربهای زیبا موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا نتیجه مسابقه یک بر یک شود.
در دقایق پایانی نیمه نخست نیز تیم ملی کشورمان چند فرصت دیگر برای گلزنی به دست آورد. ضربه سر شهریار مغانلو با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت و در ادامه نیز علی نعمتی موفق شد دروازه نیوزیلند را باز کند، اما این گل به دلیل قرار گرفتن در موقعیت آفساید مردود اعلام شد. در نهایت نیمه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در دقیقه ۵۴ در حالی که انتظار میرفت حملات ایران به گل دوم منجر شود، این نیوزیلند بود که بار دیگر روی یک ضدحمله خطرناک به گل رسید. الی جاست، گلزن نخست نیوزیلند، در نیمه دوم نیز موفق شد با همکاری کریس وود دروازه تیم ملی کشورمان را باز کند تا نماینده اقیانوسیه با نتیجه ۲ - ۱ پیش بیفتد.
در دقیقه ۶۳ ارسال خوب رامین رضاییان روی دروازه نيوزيلند با ضربه سر محمد محبی همراه شد و دروازه نيوزيلند باز شد تا بازی به تساوی ۲ - ۲ کشیده شود. در ادامه، احسان حاج صفی جایگزین سامان قدوس شد و بازیکنان برای زدن گل سوم فشار روی دروازه نیوزیلند افزایش دادند.
امیرحسین حسینزاده جایگزین مهدی طارمی شد.
دقیقه ۸۵: شوت سعید عزت اللهی از بالای دروازه نیوزیلند به بیرون رفت و داور ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم اعلام کرد اما در نهایت این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.