تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود مقابل نیوزیلند به تساوی ۲ - ۲ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه G در ورزشگاه لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند رفت.

ملی‌پوشان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقایق ابتدایی چند حمله خطرناک روی دروازه حریف ترتیب دادند، اما برخلاف جریان مسابقه این نیوزیلند بود که در دقیقه ۷ روی یک ضدحمله توسط الی جاست به گل رسید و از ایران پیش افتاد.

پس از این گل، شاگردان ایران فشار خود را افزایش دادند و چندین موقعیت مناسب روی دروازه حریف خلق کردند. در یکی از بهترین صحنه‌های بازی، مهدی طارمی با شوتی تماشایی تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد تا بدشانسی مانع گلزنی مهاجم تیم ملی شود.

حملات ایران سرانجام نتیجه داد و رامین رضاییان با ضربه‌ای زیبا موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا نتیجه مسابقه یک بر یک شود.

در دقایق پایانی نیمه نخست نیز تیم ملی کشورمان چند فرصت دیگر برای گلزنی به دست آورد. ضربه سر شهریار مغانلو با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت و در ادامه نیز علی نعمتی موفق شد دروازه نیوزیلند را باز کند، اما این گل به دلیل قرار گرفتن در موقعیت آفساید مردود اعلام شد. در نهایت نیمه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم با سوت داور آغاز شد. مهدی قایدی جایگزین آریا یوسفی شد و ایران بازهم بازی تهاجمی آغاز کرد. در ادامه علی علیپور به جای شهریار مغانلو وارد زمین شد تا خط حمله ایران تقویت شود.