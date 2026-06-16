کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با حضور در دیدار برابر نیوزیلند، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال کشورمان تبدیل شد که تعداد بازی‌هایش در جام جهانی به عدد ۱۰ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- احسان حاج‌صفی در دیدار تیم ملی کشورمان برابر نیوزیلند نام خود را در تاریخ فوتبال ایران جاودانه کرد. کاپیتان باتجربه ایران با ورود به زمین در نیمه دوم مسابقه، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال کشورمان تبدیل شد که تعداد بازی‌هایش در جام جهانی به عدد دو رقمی می‌رسد.

حاج‌صفی که از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی بوده، پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن ایران را بر تن کرده بود و حالا در چهارمین حضور خود در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان، رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کرد.

هافبک ۳۶ ساله تیم ملی در جریان نیمه دوم دیدار برابر نیوزیلند به جای سامان قدوس وارد میدان شد و با ثبت دهمین بازی خود در جام جهانی، به تنهایی در صدر فهرست بازیکنان ایرانی با بیشترین تعداد حضور در این رقابت‌ها قرار گرفت.

برچسب ها: تیم ملی ، جام جهانی 2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
کلا سبک بازی این اقا توی تیم ملی سانترهای یا با ارتفاع بالا که زرافه هم کم میاره برای ضربه زدن یا کمتر از 1 متر ارتفاع توی محوطه جریمه حریف هستش خدایی باید توی تیم ملی کوتوله ها بازی کنه و اینکه بازی رو از فاز حمله به فاز دفاعی میبره انقدر پاس رو به عقب میده . به درد سیستم کیروش میخورد سبک بازی این بازی کن
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۴۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
واقعا که ۳۶ ساله؟؟؟؟چه خبر دیگه پروین رو هم می آوردید فرق تیم های اروپای با ایران مرتب جوان سازی می کنند ما هم با همون سن و سال دارها بازی می کنیم افتخار هم می کنیم
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۰۹:۵۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله مرحله حذفی
۰
۶
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