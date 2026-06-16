بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان- احسان حاجصفی در دیدار تیم ملی کشورمان برابر نیوزیلند نام خود را در تاریخ فوتبال ایران جاودانه کرد. کاپیتان باتجربه ایران با ورود به زمین در نیمه دوم مسابقه، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال کشورمان تبدیل شد که تعداد بازیهایش در جام جهانی به عدد دو رقمی میرسد.
حاجصفی که از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل یکی از مهرههای ثابت تیم ملی بوده، پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن ایران را بر تن کرده بود و حالا در چهارمین حضور خود در بزرگترین رویداد فوتبال جهان، رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کرد.
هافبک ۳۶ ساله تیم ملی در جریان نیمه دوم دیدار برابر نیوزیلند به جای سامان قدوس وارد میدان شد و با ثبت دهمین بازی خود در جام جهانی، به تنهایی در صدر فهرست بازیکنان ایرانی با بیشترین تعداد حضور در این رقابتها قرار گرفت.