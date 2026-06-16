مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب عنوان بهترین بازیکن دیدار برابر نیوزیلند تأکید کرد که شاگردان تیم ملی با وجود نتیجه این مسابقه، با انگیزه بالا مسیر خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رامین رضاییان پس از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند، ضمن قدردانی از تلاش هم‌تیمی‌های خود تأکید کرد تیم ملی با وجود نتیجه رقم خورده، همچنان با انگیزه و قدرت به مسیر خود در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه خواهد داد.

رضاییان در پایان این مسابقه اظهار داشت: بازی را خیلی خوب آغاز کردیم، اما متأسفانه روی یک گل غافلگیرکننده عقب افتادیم. با این حال توانستیم خیلی خوب به جریان مسابقه برگردیم و موقعیت‌های متعددی برای گلزنی ایجاد کنیم که از آنها استفاده نکردیم.

وی افزود: به نظرم گل‌هایی که دریافت کردیم تا حد زیادی عجیب بود. با این وجود بازیکنان تیم ملی تا آخرین لحظه جنگیدند و برای کسب نتیجه تلاش کردند. معتقدم در مجموع شایسته کسب پیروزی در این مسابقه بودیم، اما فوتبال گاهی برخلاف روند بازی رقم می‌خورد.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در ادامه با تمجید از عملکرد هم‌تیمی‌های خود گفت: از تمام بازیکنان تیم تشکر می‌کنم. همه نفرات با تمام توان و وجود خود برای موفقیت تیم ملی تلاش کردند و هیچ بازیکنی کم نگذاشت. این روحیه و همدلی سرمایه ارزشمند تیم ملی در ادامه مسابقات خواهد بود.

وی درباره حمایت هواداران حاضر در ورزشگاه نیز خاطرنشان کرد: از تمام هوادارانی که به ورزشگاه آمدند و تیم ملی را تشویق کردند قدردانی می‌کنم. فکر می‌کنم آنها از نمایش و تلاش بازیکنان راضی بودند، چون تیم ملی فوتبال هجومی و باکیفیتی ارائه داد و تا پایان برای رسیدن به نتیجه جنگید.

رضاییان در پایان با اشاره به شرایط جدول گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بلژیک و مصر نیز در دیگر دیدار گروه به تساوی رسیدند و هنوز همه چیز در اختیار خودمان است. چیزی از ارزش‌های تیم ملی ایران کم نمی‌شود و با تمرکز و انگیزه بیشتر به مسیرمان ادامه خواهیم داد. هدف ما همچنان موفقیت در جام جهانی و خوشحال کردن مردم ایران است.