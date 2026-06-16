سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند، این دیدار را یکی از بهترین بازی‌های دور اول توصیف کرد و گفت با وجود نمایش خوب شاگردانش، نتیجه دلخواه به دست نیامده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر قلعه‌نویی پس از تساوی ۲ - ۲ ایران مقابل نیوزیلند گفت: بازی بسیار زیبا بود. فکر می‌کنم بهترین بازی دور اول بود. از بازی راضی‌ام ولی از نتیجه راضی نیستم. دو توپ روی دروازه ما آمد و هر دو گل شد.

وی افزود: موقعیت‌های زیادی داشتیم ولی چیزی که فکر می‌کردیم اتفاق افتاد؛ ما باید زودتر به آمریکا می‌آمدیم که متأسفانه اجازه ندادند. سازگاری ما هنوز صددرصد نشده است. سعی کردیم با تعویض‌ها این ضعف را جبران کنیم. شانس بردن داشتیم. 

سرمربی تیم ملی فوتبال در پاسخ به این پرسش که چه تدبیری برای بازی آینده و جلوگیری از اتفاقاتی مانند امروز دارد، گفت: باید استراحت و ریکاوری کرده و فیلم را بازبینی کنیم و بعد روی نقاط ضعف‌مان بیشتر کار کنیم.

برچسب ها: تیم ملی ، جام جهانی 2026 ، امیر قلعه نویی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مردم خیلی اعتراض کردن قلعه نویی برکنار بشه اما هم تا ج از پشت میز تکوون نخورد نه قلعه نویی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
قلعه نویی شایسته تر از اون کی روش بی خاصیت هست که بیت المال ایران رو دو دوره غارت کرد هیچ نتیجه ای هم نگرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
هدفت مربی گری درجام جهانی بود که بهش رسیدی حالا برای نتیجه نگرفتن و شانه خالی کردن بهانه بسیار هستش ژنرال!!!!!!!!
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ماشالله بهانه زیادی داری برای توجیه شکست هات ، شما مربی نیستی آقای قلعه نویی
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ما مردم ایران از شما و تیم جوانتون عذر خواهی میکنیم آقای قلعه نویی ان شالله بازی بعد جبران میکنیم که شما هم راضی باشید
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۵
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