مدافع تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر نیوزیلند با ثبت یک گل و یک پاس گل، نقش مستقیم در تساوی ۲ بر ۲ تیم ملی ایفا کرد و عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی ۲ بر ۲ برابر نیوزیلند به پایان رسید، رامین رضاییان یکی از چهره‌های اصلی میدان بود.

مدافع باتجربه تیم ملی با عملکردی مؤثر توانست یک گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز برای هم‌تیمی‌های خود ارسال کند تا نقش مستقیم در بازگشت ایران به جریان مسابقه داشته باشد.

رضاییان که در طول مسابقه بار‌ها در فاز هجومی و دفاعی تأثیرگذار ظاهر شد، در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد؛ عنوانی که نتیجه عملکرد درخشان او در این دیدار حساس بود.

در نهایت، تلاش‌های او و سایر بازیکنان باعث شد تیم ملی کشورمان در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به یک امتیاز ارزشمند دست پیدا کند.

برچسب ها: جام جهانی2026 ، رامین رضاییان
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