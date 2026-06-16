باشگاه خبرنگاران جوان؛ عملیات آواربرداری، پاکسازی و ایمن‌سازی واحدهای آسیب‌دیده پالایشگاه سوم پارس جنوبی در فازهای ۴ و ۵، توسط پتروپارس و اجرای شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس (POMC)، اکنون با عبور از مرز ۹۰ درصد پیشرفت در آستانه تکمیل نهایی قرار دارد؛ موفقیتی که با اتکا به توان داخلی، تجهیز سریع کارگاه و مدیریت متمرکز حاصل شده و پتروپارس را به مجموعه پیشتاز در آماده‌سازی این دارایی راهبردی تبدیل کرده است.

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، با تأکید بر پیوند هویتی این مجموعه با قطب انرژی ایران گفت: «پارس جنوبی خانه‌ پتروپارس است؛ پتروپارس در این میدان متولد شد و امروز که مأموریت آواربرداری و ایمن‌سازی فازهای ۴ و ۵ را بر عهده گرفته، با اقتدار به زادگاه خود بازگشته است تا بار دیگر توان فنی، مهندسی و مدیریتی خود را نشان دهد.»

ثقفی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی این عملیات افزود: پتروپارس در مقطع زمانی دیرتری نسبت به برخی مجموعه‌ها وارد پروژه شد، اما با اتکا به توان داخلی، تمرکز مدیریتی و بسیج سریع ظرفیت‌های اجرایی، توانست در مدت کوتاه از برنامه‌های عملیاتی پیشی بگیرد. امروز در آستانه تکمیل عملیات آواربرداری است و آماده تحویل بخشی از سایت که نیازمند بازسازی اساسی است.

وی اضافه کرد: تأسیساتی که سال‌ها در مدار تولید بوده‌اند، پیچیدگی‌های اجرایی خاصی دارند. اما تیم‌های ما با برنامه‌ریزی دقیق، این پیچیدگی‌ها را مدیریت کردند و اکنون زیرساخت لازم برای آغاز مرحله بازسازی نهایی فراهم شده است.

در ادامه امین ناصری‌راد، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری (POMC)، در راستای انجام سیاست‌های گروه درباره ابعاد اجرایی پروژه گفت: «در ساعات ابتدایی آغاز کار، با تجهیز سریع کارگاه و انتخاب دقیق و فوری پیمانکاران توانمند، توانستیم هفت جبهه کاری را به‌طور همزمان فعال کنیم. همین اقدام، پتروپارس را از همان ابتدا در جایگاه پیشتاز عملیات قرار داد و روند آواربرداری و پاکسازی با سرعت و انضباطی مثال‌زدنی پیش رفت.»

مدیرعامل POMC با اشاره به رکورد ایمنی پروژه افزود: «فعالیت در محیطی با قدمت بالا نیازمند دقت زیاد است. با وجود این شرایط، تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه در این پروژه ثبت شده که حاصل فرهنگ ایمنی پتروپارس و هماهنگی مستمر تیم‌های تخصصی است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که با نزدیک شدن عملیات به مرحله نهایی، شرایط برای آغاز بازسازی تجهیزات و سازه‌های آسیب‌دیده مهیا شده و پتروپارس با مدیریت موفق این مأموریت، توان فنی و اجرایی خود را یک‌بار دیگر به نمایش گذاشته است.

شایان ذکر است پالایشگاه سوم پارس جنوبی در زمان ساخت، توسط پتروپارس و با همکاری شرکت‌های مطرح بین‌المللی طراحی و ساخته شد و از ستون‌های اصلی تولید گاز کشور به شمار می‌رود.این گروه به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران، با کارنامه توسعه بیش از نیمی از فازهای ساحلی و فراساحلی پارس جنوبی، امروز بار دیگر دانش مدیریتی و فنی خود را برای احیای تأسیسات حیاتی کشور به کار گرفته است.