سرمربی تیم ملی نیوزیلند پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد که تیمش با وجود نمایش قابل قبول، حسرت از دست رفتن پیروزی را با خود به همراه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دارن بازلی، سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد، اما در عین حال از از دست رفتن پیروزی ابراز تأسف داشت.

در این دیدار که با دو گل الیجا جاست برای نیوزیلند همراه بود، تیم ملی ایران هر بار موفق شد به بازی بازگردد و در نهایت مسابقه با تساوی به پایان رسید.

بازلی در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: به بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و در مالکیت توپ عملکرد خوبی داشتیم. در بیشتر دقایق نیز از نظر دفاعی منسجم ظاهر شدیم.

وی با اشاره به درخشش الیجا جاست افزود: پیش از بازی به بازیکنان گفته بودم ممکن است یکی از آنها لحظه‌ای تعیین‌کننده خلق کند و الیجا امروز دو بار چنین لحظه‌ای را رقم زد.

سرمربی نیوزیلند همچنین با اشاره به دیدار‌های آینده تیمش برابر بلژیک و مصر گفت: باید از این مسابقه درس بگیریم و در ادامه رقابت‌ها ثبات بیشتری در طول ۹۰ دقیقه داشته باشیم و مدیریت بهتری در لحظات حساس بازی ارائه دهیم.

بازلی در پایان با وجود حسرت از دست رفتن پیروزی برابر ایران تأکید کرد تیمش توان رقابت با سایر تیم‌های گروه را دارد و می‌تواند نمایش‌های بهتری در ادامه تورنمنت ارائه دهد.

برچسب ها: جام جهانی2026 ، نیوزلند
خبرهای مرتبط
بررسی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
یوز‌های ایرانی؛ جایی که قلب یک ملت با هر سوت داور می‌تپد
جهانبخش: می‌خواهیم مردم ایران با عملکردمان در جام جهانی دوباره لبخند بزنند
قلعه‌نویی: هر چه تا امروز خواسته‌ام انجام نشده است/ برای اعلام لیست نهایی تیم‌ملی چند روز نخوابیدم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم