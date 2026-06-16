سرمربی تیم ملی نیوزیلند پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد که تیمش با وجود نمایش قابل قبول، حسرت از دست رفتن پیروزی را با خود به همراه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دارن بازلی، سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد، اما در عین حال از از دست رفتن پیروزی ابراز تأسف داشت.

در این دیدار که با دو گل الیجا جاست برای نیوزیلند همراه بود، تیم ملی ایران هر بار موفق شد به بازی بازگردد و در نهایت مسابقه با تساوی به پایان رسید.

بازلی در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: به بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و در مالکیت توپ عملکرد خوبی داشتیم. در بیشتر دقایق نیز از نظر دفاعی منسجم ظاهر شدیم.

وی با اشاره به درخشش الیجا جاست افزود: پیش از بازی به بازیکنان گفته بودم ممکن است یکی از آنها لحظه‌ای تعیین‌کننده خلق کند و الیجا امروز دو بار چنین لحظه‌ای را رقم زد.

سرمربی نیوزیلند همچنین با اشاره به دیدار‌های آینده تیمش برابر بلژیک و مصر گفت: باید از این مسابقه درس بگیریم و در ادامه رقابت‌ها ثبات بیشتری در طول ۹۰ دقیقه داشته باشیم و مدیریت بهتری در لحظات حساس بازی ارائه دهیم.

بازلی در پایان با وجود حسرت از دست رفتن پیروزی برابر ایران تأکید کرد تیمش توان رقابت با سایر تیم‌های گروه را دارد و می‌تواند نمایش‌های بهتری در ادامه تورنمنت ارائه دهد.