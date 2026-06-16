باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - یکی از مهم‌ترین تحولات حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و مناطق آزاد کشور روز گذشته در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) رقم خورد؛ جایی که نخستین خودروی حمل‌ونقل عمومی با پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شماره‌گذاری شد؛ اقدامی که می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشور باشد.

این اقدام که با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مدیران شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد، زمینه را برای ورود گسترده‌تر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور فراهم می‌کند.

توسعه حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی؛ محور سیاست‌های دولت

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در این مراسم با تأکید بر اینکه توسعه کریدورهای ترانزیتی، ارتقای حمل‌ونقل عمومی، تجهیز ناوگان در بخش‌های ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌رود، اظهار کرد: نقش بخش خصوصی در مقاطع مختلف کشور همواره تعیین‌کننده بوده و امروز نیز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به بستری برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و گسترش ترانزیت تبدیل شوند.

وی افزود: زمانی که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن می‌گوییم، مهم‌ترین مأموریت آن‌ها جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، صادرات و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

کمبود ناوگان؛ چالش بزرگ حمل‌ونقل کشور

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نیاز جدی کشور به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: تجهیز ناوگان در کنار توسعه زیرساخت‌ها از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است و این موضوع تنها با اتکا به بودجه‌های دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

صادق تصریح کرد: در حوزه‌های ریلی، هوایی، جاده‌ای و بندری با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستیم و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار دستگاه اتوبوس در بخش حمل‌ونقل مسافری بین‌شهری کمبود وجود دارد، خاطرنشان کرد: این رقم جدا از میزان فرسودگی ناوگان موجود است و به همین دلیل باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای تأمین ناوگان جدید استفاده شود.

شهر فرودگاهی؛ حلقه اتصال حمل‌ونقل، تولید و صادرات

وزیر راه و شهرسازی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این مجموعه علاوه بر ایفای نقش در حوزه حمل‌ونقل هوایی، ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب تولیدی، دانش‌بنیان و صادرات‌محور را دارد.

وی تأکید کرد: همکاری با شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه فناوری‌های نوین می‌تواند شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را به مأموریت اصلی مناطق آزاد یعنی توسعه صادرات نزدیک‌تر کند.

اتصال شهر فرودگاهی به شهر لجستیکی آپرین

صادق در ادامه به برنامه‌های توسعه لجستیکی کشور اشاره کرد و گفت: اتصال شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به شهر لجستیکی آپرین از مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجراست.

وی افزود: افزایش حجم بار ورودی به شهر لجستیکی آپرین از کشورهای مختلف نشان‌دهنده اهمیت این مجموعه در شبکه حمل‌ونقل کشور است و اتصال ریلی شهر فرودگاهی، منطقه آزاد و شهر لجستیکی آپرین می‌تواند تمامی شقوق حمل‌ونقل شامل ریلی، جاده‌ای و هوایی را به یکدیگر متصل کرده و زمینه تسهیل صادرات را فراهم کند.

واردات ناوگان عمومی از مسیر منطقه آزاد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی با پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: هدف از این طرح صرفاً واردات خودروهای سواری نیست، بلکه باید همه اجزای ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس، ون، تاکسی، لکوموتیو، واگن و تجهیزات ریلی را دربر گیرد.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند در آینده برای تأمین تجهیزات هوایی، قطعات تخصصی و سایر ملزومات ناوگان حمل‌ونقل کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نوسازی ناوگان عمومی با هزینه کمتر

در ادامه این مراسم، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با اشاره به جزئیات طرح شماره‌گذاری ناوگان عمومی در منطقه آزاد گفت: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان تهران در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست تنها خودروهای حمل‌ونقل عمومی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت را خواهند داشت.

وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده و با همکاری پلیس راهور، ناوگان عمومی دارای پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی می‌تواند در محدوده‌های تعیین‌شده فعالیت کند و در حال حاضر برنامه‌ای برای تردد خودروهای شخصی با این پلاک در سطح استان تهران وجود ندارد.

کاشف‌آذر تأکید کرد: هدف اصلی این طرح کاهش هزینه تأمین ناوگان، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلایندگی، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رفاه شهروندان است.

فرصت ویژه برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اظهار داشت: این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای شهرداری‌ها، استانداری‌ها، سازمان‌های تاکسیرانی و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی باشد تا با هزینه کمتر نسبت به نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای واردات ناوگان مورد نیاز وجود ندارد و زیرساخت‌های لازم در شهر فرودگاهی برای پشتیبانی از این فرآیند فراهم شده است.

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جذب فناوری‌های نوین

در بخش دیگری از این مراسم، رضا مسرور فردوسی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به جایگاه راهبردی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: این مجموعه از ابتدا با هدف تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل، تجارت، لجستیک، گردشگری و خدمات بین‌المللی طراحی شده و اکنون با استقرار کامل ساختار منطقه آزاد، ظرفیت‌های آن بیش از گذشته در خدمت اقتصاد ملی قرار گرفته است.

وی افزود: برخلاف بسیاری از مناطق آزاد کشور که در مرزهای جغرافیایی قرار دارند، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در قلب شبکه ارتباطات ملی و بین‌المللی و در مجاورت پایتخت قرار گرفته و نزدیک‌ترین نقطه اتصال اقتصاد ایران به شبکه تجارت جهانی محسوب می‌شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به برنامه‌های آینده این منطقه گفت: ایجاد پارک فناوری و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله برنامه‌های مهم پیش‌رو است تا زمینه انتقال فناوری‌های روز دنیا و توسعه اقتصاد دیجیتال در این منطقه فراهم شود.

وی تأکید کرد: دسترسی هم‌زمان به بازار بزرگ تهران، شبکه ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور، ظرفیت‌های انبارداری، پردازش کالا، صادرات مجدد و تجارت الکترونیک، مزیت‌های کم‌نظیری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است.

حمایت کامل از پروژه‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی

فردوسی در پایان با اعلام حمایت کامل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرح‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: تمامی ظرفیت‌های لازم برای تسهیل اجرای پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه به کار گرفته خواهد شد.

وی همچنین از همکاری مجموعه‌هایی همچون وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، استانداری تهران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در اجرای طرح شماره‌گذاری ناوگان عمومی قدردانی کرد.

آیین آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی با پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را می‌توان فراتر از یک مراسم نمادین ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت تداوم و توسعه، می‌تواند به الگویی جدید برای تأمین و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور تبدیل شود. اظهارات وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نشان داد که نگاه حاکم بر این طرح، صرفاً محدود به واردات خودرو نیست، بلکه ایجاد یک زنجیره کامل از حمل‌ونقل، لجستیک، سرمایه‌گذاری، فناوری و تجارت را دنبال می‌کند.

شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) امروز بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیل شدن به یک کانون راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور است؛ مجموعه‌ای که با برخورداری از ظرفیت‌های همزمان هوایی، ریلی و جاده‌ای، نزدیکی به بازار بزرگ تهران، استقرار منطقه آزاد و برنامه‌های گسترده سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش صادرات، توسعه ترانزیت، ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی و رونق اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند.

کارشناسان معتقدند اگر حمایت‌های قانونی، تأمین منابع مالی و مشارکت بخش خصوصی در این مسیر تداوم یابد، طرح نوسازی ناوگان عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نه تنها بخشی از مشکلات حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهد کرد، بلکه به الگویی موفق برای بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد در حل مسائل زیرساختی و اقتصادی کشور تبدیل می‌شود؛ الگویی که می‌تواند در نهایت به افزایش رفاه شهروندان، کاهش آلایندگی، رشد اشتغال، رونق سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه ایران در شبکه تجارت و لجستیک منطقه منجر شود.