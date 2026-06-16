باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در شورای سیاست گذاری امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوعات فرهنگی گفت: در نظام جمهوری اسلامی سازوکارهای حکیمانه و متعددی برای صیانت از ارزشهای دینی و فرهنگی پیشبینی شده و لازم است این ظرفیتها بهصورت جدی فعال شوند.
وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی نهادها و شوراهای متعددی برای هدایت امور فرهنگی و اصلاح آسیبها شکل گرفته است؛ از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد عفاف و حجاب، شوراهای امر به معروف در دستگاهها و همچنین شورای فرهنگ عمومی که با حضور مسئولان ارشد استان تشکیل میشود و مصوبات آن نیز در حکم قانون است.
امام جمعه شهرکرد اضافه کرد: وجود این ساختارها نشان میدهد که در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ مسیر حق و صیانت از ارزشهای دینی اندیشه و برنامهریزی شده است و همین موضوع موجب احساس افتخار و سربلندی است.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از ارزشهای دینی گفت: عفاف و حجاب یکی از مهمترین مؤلفههای فرهنگی در جامعه اسلامی است و حفظ و تقویت آن نیازمند همکاری و احساس مسئولیت همه دستگاهها و آحاد جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر افزود: اگر این فریضه الهی در جامعه مورد توجه قرار نگیرد و نسبت به تذکر و مطالبهگری بیتفاوت باشیم، به تدریج بسیاری از احکام و ارزشهای دینی در جامعه کمرنگ خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تقویت باور و اعتقاد در میان متولیان فرهنگی تأکید کرد و گفت: زمانی برنامهها و مصوبات در حوزه عفاف و حجاب و امر به معروف به نتیجه مطلوب میرسد که مسئولان و متولیان این حوزه با باور و اعتقاد قلبی برای تحقق آن تلاش کنند.
وی از مسئولان و فعالان فرهنگی خواست با ایمان و انگیزه بیشتر برای حل مسائل فرهنگی تلاش کنند و گفت: همه باید با احساس مسئولیت، دلسوزی و برنامهریزی برای بهبود شرایط فرهنگی جامعه سرمایهگذاری کنند.