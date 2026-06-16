باشگاه خبرنگاران جوان - الیجا جاست، وینگر تیم ملی نیوزیلند و زننده هر دو گل این تیم برابر ایران، پس از تساوی ۲ بر ۲ در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶، از شبی خاص و فراموش‌نشدنی برای خود صحبت کرد.

او در این دیدار با دبل مقابل شاگردان امیر قلعه‌نویی نقش اصلی را در پیش افتادن دوگانه تیمش ایفا کرد، اما در نهایت بازگشت ایران باعث شد امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.

جاست پس از پایان مسابقه گفت: «این اتفاق واقعاً خیلی خیلی خاص است.» او با اشاره به نتیجه بازی افزود: «یک امتیاز برای ما قابل قبول است. نکات مثبت زیادی از این بازی وجود دارد که می‌توانیم بر اساس آنها پیشرفت کنیم.»

این بازیکن جوان درباره عملکرد فردی خود نیز اظهار داشت: «حتی تصورش را هم نمی‌کردم چنین اتفاقی برایم بیفتد. خیلی خوشحالم. یکی از گل‌ها واقعاً فوق‌العاده بود و اینکه توانستم دو بار گلزنی کنم، حس شگفت‌انگیزی دارد.»

جاست در ادامه با تأکید بر اهمیت بازی‌های آینده نیوزیلند برابر مصر و بلژیک گفت: «می‌دانیم با چه حریفان سختی روبه‌رو هستیم. کار زیادی پیش‌رو داریم و باید خیلی بهتر شویم.»