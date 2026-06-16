ستاره تیم ملی نیوزیلند پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل ایران، این شب را یکی از ویژه‌ترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الیجا جاست، وینگر تیم ملی نیوزیلند و زننده هر دو گل این تیم برابر ایران، پس از تساوی ۲ بر ۲ در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶، از شبی خاص و فراموش‌نشدنی برای خود صحبت کرد.

او در این دیدار با دبل مقابل شاگردان امیر قلعه‌نویی نقش اصلی را در پیش افتادن دوگانه تیمش ایفا کرد، اما در نهایت بازگشت ایران باعث شد امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.

جاست پس از پایان مسابقه گفت: «این اتفاق واقعاً خیلی خیلی خاص است.» او با اشاره به نتیجه بازی افزود: «یک امتیاز برای ما قابل قبول است. نکات مثبت زیادی از این بازی وجود دارد که می‌توانیم بر اساس آنها پیشرفت کنیم.»

این بازیکن جوان درباره عملکرد فردی خود نیز اظهار داشت: «حتی تصورش را هم نمی‌کردم چنین اتفاقی برایم بیفتد. خیلی خوشحالم. یکی از گل‌ها واقعاً فوق‌العاده بود و اینکه توانستم دو بار گلزنی کنم، حس شگفت‌انگیزی دارد.»

جاست در ادامه با تأکید بر اهمیت بازی‌های آینده نیوزیلند برابر مصر و بلژیک گفت: «می‌دانیم با چه حریفان سختی روبه‌رو هستیم. کار زیادی پیش‌رو داریم و باید خیلی بهتر شویم.»

برچسب ها: جام جهانی2026 ، نیوزلند
خبرهای مرتبط
بررسی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
یوز‌های ایرانی؛ جایی که قلب یک ملت با هر سوت داور می‌تپد
جهانبخش: می‌خواهیم مردم ایران با عملکردمان در جام جهانی دوباره لبخند بزنند
قلعه‌نویی: هر چه تا امروز خواسته‌ام انجام نشده است/ برای اعلام لیست نهایی تیم‌ملی چند روز نخوابیدم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم