باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش استهلال ماه محرم ۱۴۴۸ ه.ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد.
بر این اساس ماه ذی الحجه ۲۹ روزه بوده و اول ماه محرم ۱۴۴۸ روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه خواهد بود.
در همین راستا ستادهای استهلال و گروههای رصدی در سراسر کشور به همراه تجهیزات رصدی در غروب روز دوشنبه اقدام به استهلال کرددند که نتیجه آن به قرار ذیل است.
۱ - مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم مسلح رؤیت شد:
استان اصفهان: اصفهان (روستای جهان آباد)، شهرضا
استان خراسان شمالی: بجنورد(منطقه باباچشمه)
استان یزد: یزد (جاده شواز)
استان خوزستان: ارتفاعات دزفول
۲ - مناطقی که هوا غالباً ابری و یا غبارآلود بود و هلال رؤیت نشد:
استان خراسان رضوی: مشهد، طلاب رصدگر، تربت جام، درگز، گلبهار، قوچان، بجستان، گناباد، نیشابور،بردسکن، سبزوار، طرقبه، تربت حیدریه، تایباد
استان خراسان جنوبی: بیرجند، خضری، سه قلعه، بشرویه، طبس
استان مرکزی: اراک، تفرش، کمیجان، ساوه، فراهان
استان سیستان و بلوچستان: سراوان، زابل، چابهار
استان آذربایجان شرقی: ارتفاعات کوه سهند
استان ایلام: دهلران، آبدانان، ایوانغرب
استان هرمزگان: بندرلنگه، رودان
استان خوزستان: اهواز، خرمشهر
استان چهارمحال و بختیاری: بروجن
استان تهران: تهران، ورامین
استان فارس: شیراز، لامرد
استان یزد: اردکان، میبد
استان قم: قم، پردیسان
استان لرستان: بروجرد
استان کرمان: سیرجان
استان زنجان: زنجان
استان بوشهر: گناوه
استان گیلان: رشت