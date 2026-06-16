گزارش استهلال ماه محرم ۱۴۴۸ ه. ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد.

بر این اساس ماه ذی الحجه ۲۹ روزه بوده و اول ماه محرم ۱۴۴۸ روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه خواهد بود.

در همین راستا ستادهای استهلال و گروه‌های رصدی در سراسر کشور به همراه تجهیزات رصدی در غروب روز دوشنبه اقدام به استهلال کرددند که نتیجه آن به قرار ذیل است.



۱ - مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم مسلح رؤیت شد:

استان اصفهان: اصفهان (روستای جهان آباد)، شهرضا



استان خراسان شمالی: بجنورد(منطقه باباچشمه)

استان یزد: یزد (جاده شواز)



استان خوزستان: ارتفاعات دزفول



۲ - مناطقی که هوا غالباً ابری و یا غبارآلود بود و هلال رؤیت نشد:

استان خراسان رضوی: مشهد، طلاب رصدگر، تربت جام، درگز، گلبهار، قوچان، بجستان، گناباد، نیشابور،بردسکن، سبزوار، طرقبه، تربت حیدریه، تایباد

استان خراسان جنوبی: بیرجند، خضری، سه قلعه، بشرویه، طبس

استان مرکزی: اراک، تفرش، کمیجان، ساوه، فراهان

استان سیستان و بلوچستان: سراوان، زابل، چابهار

استان آذربایجان شرقی: ارتفاعات کوه سهند

استان ایلام: دهلران، آبدانان، ایوانغرب

استان هرمزگان: بندرلنگه، رودان

استان خوزستان: اهواز، خرمشهر

استان چهارمحال و بختیاری: بروجن

استان تهران: تهران، ورامین

استان فارس: شیراز، لامرد

استان یزد: اردکان، میبد

استان قم: قم، پردیسان

استان لرستان: بروجرد

استان کرمان: سیرجان

استان زنجان: زنجان

استان بوشهر: گناوه

استان گیلان: رشت