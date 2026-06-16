گزارش استهلال ماه محرم ۱۴۴۸ ه. ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش استهلال ماه محرم ۱۴۴۸ ه‌.ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد.

 بر این اساس ماه ذی الحجه ۲۹ روزه بوده و اول ماه محرم ۱۴۴۸ روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه خواهد بود.

در همین راستا ستادهای استهلال و گروه‌های رصدی در سراسر کشور به همراه تجهیزات رصدی در غروب روز دوشنبه اقدام به استهلال کرددند که نتیجه آن به قرار ذیل است.

۱ - مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم مسلح رؤیت شد:
استان اصفهان: اصفهان (روستای جهان آباد)، شهرضا

استان خراسان شمالی: بجنورد(منطقه باباچشمه)
استان یزد: یزد (جاده شواز)

استان خوزستان: ارتفاعات دزفول

۲ - مناطقی که هوا غالباً ابری و یا غبارآلود بود و هلال رؤیت نشد:
استان خراسان رضوی: مشهد، طلاب رصدگر، تربت جام، درگز، گلبهار، قوچان، بجستان، گناباد، نیشابور،بردسکن، سبزوار، طرقبه، تربت حیدریه، تایباد
استان خراسان جنوبی: بیرجند، خضری، سه قلعه، بشرویه، طبس
استان مرکزی: اراک، تفرش، کمیجان، ساوه، فراهان
استان سیستان و بلوچستان: سراوان، زابل، چابهار
استان آذربایجان شرقی: ارتفاعات کوه سهند
استان ایلام: دهلران، آبدانان، ایوانغرب
استان هرمزگان: بندرلنگه، رودان
استان خوزستان: اهواز، خرمشهر
استان چهارمحال و بختیاری: بروجن
استان تهران: تهران، ورامین
استان فارس: شیراز، لامرد
استان یزد: اردکان، میبد
استان قم: قم، پردیسان
استان لرستان: بروجرد
استان کرمان: سیرجان
استان زنجان: زنجان
استان بوشهر: گناوه
استان گیلان: رشت

 
برچسب ها: ماه محرم ، ستاد استهلال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
امروز اول محرم هست اولین محرم هست که امام خامنه‌ای شهید بین مردم نیست رو پلاکارت ها پایین عکس امام خامنه‌ای شهید نوشته امام خامنه‌ای شهید 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 خدا لعنت کنه قاتلان امام خامنه‌ای شهید 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭
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