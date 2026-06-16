باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سد آبسرده یکی از مهمترین پروژههای عمرانی و زیربنایی استان لرستان است که در شهرستان بروجرد و در جنوب غربی این شهر احداث شده است. این پروژه با هدف مدیریت منابع آب، تأمین آب شرب، توسعه بخش کشاورزی و کنترل سیلابهای فصلی طراحی شده و از آن به عنوان یکی از طرحهای راهبردی استان یاد میشود. اهمیت این سد به اندازهای است که تکمیل و بهرهبرداری از آن میتواند نقش مؤثری در آینده اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی منطقه ایفا کند.
استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود از منابع آبی ارزشمندی برخوردار است، اما توزیع نامناسب بارشها، خشکسالیهای متوالی و افزایش نیازهای جمعیتی، ضرورت مدیریت اصولی آب را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، سد آبسرده به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای آبی منطقه مطرح شده است. این سد از نوع سنگریزهای با هسته رسی بوده و دارای ارتفاعی حدود ۸۵ متر و ظرفیت ذخیره قابل توجهی است که امکان تنظیم و ذخیره آب برای مصارف مختلف را فراهم میکند.
یکی از اصلیترین اهداف ساخت سد آبسرده، تأمین آب شرب پایدار برای شهرستان بروجرد و مناطق پیرامونی است. رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش مصرف آب موجب شده است که تأمین منابع پایدار آب شرب به یکی از دغدغههای اصلی مدیران و برنامهریزان تبدیل شود. بهرهبرداری از این سد میتواند بخش مهمی از نیاز آبی مردم منطقه را در سالهای آینده تأمین کرده و از فشار بر منابع زیرزمینی بکاهد. این موضوع به ویژه در دورههای کمآبی و خشکسالی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بخش کشاورزی نیز از مهمترین بهرهبرداران این پروژه خواهد بود. کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد بروجرد و روستاهای اطراف محسوب میشود و بسیاری از خانوارها از این طریق امرار معاش میکنند. با تکمیل سد آبسرده، هزاران هکتار از اراضی دیم منطقه قابلیت تبدیل شدن به زمینهای آبی را پیدا خواهند کرد. این تحول میتواند موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود درآمد کشاورزان، افزایش امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه شود. همچنین دسترسی مطمئن به آب، امکان کشت محصولات متنوعتر و با ارزش اقتصادی بالاتر را فراهم خواهد ساخت.
کنترل سیلابهای فصلی از دیگر مزایای مهم سد آبسرده است. هر ساله بارندگیهای شدید و ناگهانی در برخی مناطق لرستان خساراتی به زیرساختها، زمینهای کشاورزی و سکونتگاههای انسانی وارد میکند. وجود یک سد مخزنی مناسب میتواند بخشی از این روانآبها را مهار کرده و خطر وقوع سیلابهای مخرب را کاهش دهد. این مسئله علاوه بر حفظ سرمایههای اقتصادی، به افزایش امنیت و آرامش ساکنان منطقه نیز کمک میکند.
سد آبسرده با اعتبار ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در مسیر اجرا
سمانه حسنپور، مدیرکل برنامه و بودجه، در گفتوگو با خبرنگار ما از تداوم روند اجرایی پروژه سد آبسرده خبر داد و گفت: این پروژه مهم و راهبردی از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اهمیت سد آبسرده در توسعه زیرساختهای آبی منطقه اظهار کرد: این پروژه هماکنون فعال است و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال پیگیری است. تأمین و تخصیص این میزان اعتبار نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه منابع آبی و رفع مشکلات مرتبط با تأمین آب در استان است
مدیرکل برنامه و بودجه افزود: بهرهبرداری از سد آبسرده میتواند نقش مؤثری در تأمین آب شرب، توسعه بخش کشاورزی، مدیریت منابع آبی و کاهش اثرات خشکسالی در منطقه ایفا کند و زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در مناطق پیرامونی شود.
حسنپور با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای این پروژه را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا مردم هرچه زودتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
سد آبسرده یکی از پروژههای مهم حوزه آب در استان به شمار میرود که تکمیل آن میتواند گام مهمی در مسیر توسعه پایدار و تقویت زیرساختهای اقتصادی و کشاورزی منطقه باشد.
چالشهای کمبود اعتبارات، تغییر پیمانکاران و کندی روند اجرایی در مقابل سد آبسرده
از منظر اقتصادی، اجرای پروژه سد آبسرده فرصتهای اشتغال متعددی ایجاد کرده است. در دوران ساخت، صدها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این پروژه مشغول به کار شدهاند و پس از بهرهبرداری نیز زمینه اشتغال پایدار در بخشهای کشاورزی، خدماتی و صنایع وابسته فراهم خواهد شد. توسعه زیرساختهای مرتبط با سد، از جمله شبکههای انتقال آب و تأسیسات جانبی، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید را نیز فراهم کند.
با وجود اهمیت فراوان این پروژه، سد آبسرده در سالهای گذشته با چالشهایی همچون کمبود اعتبارات، تغییر پیمانکاران و کندی روند اجرایی مواجه بوده است. این مسائل باعث شد که تکمیل پروژه بیش از آنچه پیشبینی میشد به طول انجامد. با این حال، در سالهای اخیر با تخصیص منابع مالی بیشتر و پیگیری مسئولان، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و امیدها برای بهرهبرداری نهایی آن افزایش یافته است.
علاوه بر مزایای اقتصادی و عمرانی، سد آبسرده میتواند در آینده ظرفیتهای گردشگری و تفریحی منطقه را نیز تقویت کند. ایجاد دریاچه سد و توسعه فضاهای پیرامونی آن میتواند زمینه جذب گردشگران، توسعه فعالیتهای تفریحی و رونق کسبوکارهای محلی را فراهم سازد. تجربه سایر سدهای کشور نشان داده است که چنین پروژههایی در صورت مدیریت صحیح میتوانند به قطبهای گردشگری منطقهای تبدیل شوند.
در مجموع، سد آبسرده لرستان را میتوان یکی از مهمترین پروژههای توسعهای شهرستان بروجرد و استان لرستان دانست. این سد با تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی، کنترل سیلابها، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد داشت. تکمیل هرچه سریعتر این پروژه میتواند گام بزرگی در مسیر توسعه پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی استان لرستان باشد.