باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه‌ای اعلام کرد: آنچه هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت پلاک‌گذاری ملی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ مصوب کرده بود، برای خودروهای تازه‌وارد به مناطق آزاد است و خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و بالاتر که پیش از این تاریخ وارد مناطق آزاد شده‌اند، اجازه شماره‌گذاری ملی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی را دارند.

بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که پیش از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران شرایط تعویض پلاک به ملی و انتقال به سرزمین اصلی را داشته‌اند، می‌بایست سه شرط موجود بودن خودرو در مناطق آزاد قبل از ابلاغ آیین‌نامه، پرداخت عوارض و بدهی‌های مربوطه، حقوق ورودی شامل حقوق ورودی و سود بازرگانی و تاریخ ساخت زیر ۵ سال در زمان واردات را دارا باشند.