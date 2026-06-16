باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مجید روستا عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از شتاب گرفتن روند بازآفرینی و سرمایهگذاری در کوتعبدالله پس از سفر و دستورات و حمايتهای وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: این شهر با تکیه بر ظرفیتهای بومی و اجرای برنامههای توسعهای در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی بازآفرینی شهری با محوریت اقتصاد بومی قرار گرفته است.
روستا با اشاره به پیشینه کوتعبدالله اظهار کرد: این شهر که سالها بهعنوان یکی از سکونتگاههای حاشیهای شناخته میشد، امروز به شهری مستقل در شهرستان کارون تبدیل شده و شکلگیری ساختار شهرداری و مدیریت شهری در آن، فرصت تازهای برای برنامهریزی هدفمند توسعه فراهم کرده است.
به گفته وی، پس از سفر وزیر راه و شهرسازی و توجه ویژه به این منطقه، روند بازآفرینی و سرمایهگذاری در کوتعبدالله وارد مرحلهای جدید شده است.
سرمایهگذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساختها
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تاکنون حدود یکهزار میلیارد ریال در پروژههای بازآفرینی این شهر پس از دستور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی سرمایهگذاری شده است، گفت: تمرکز اصلی بر بهسازی شبکه معابر، ساماندهی نظام دسترسی شهری و ارتقای زیرساختهای خدماتی بوده است.
وی افزود: پروژههای اجرایی شامل آسفالت و بهسازی معابر محلات هدف، کفسازی و جدارهسازی، جمعآوری آبهای سطحی، ارتقای بهداشت محیط، تجهیز شبکه معابر، احداث پارکهای محلی، ساخت مدرسه، تجهیز کتابخانه و تکمیل فضاهای عمومی و فرهنگی موجود است حالا رویکرد شرکت صرفاً خیابانکشی نیست، بلکه ایجاد «عرصههای اجتماعی پایدار» و ارتقای کیفیت زیست شهری مدنظر قرار دارد.
محور ۳۰ متری؛ اتصال ۶ محله به شبکه شهری
روستا با اشاره به یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی کوتعبدالله گفت: ایجاد یک محور ارتباطی ۳۰ متری موسوم به فشار قوی ، از پروژههای راهبردی شهر است که در قالب تفاهمنامهای میان شهرداری، استانداری خوزستان , شرکت بازآفرینی شهری ایران و دستگاههای خدماترسان از جمله اداره برق در حال اجراست.
وی توضیح داد: این پروژه در چهار فاز و به طول ۷.۵ کیلومتر تعریف شده که تاکنون ۳.۵ کیلومتر آن اجرا شده است. این محور از مناطق باتلاقی عبور میکند و نیازمند تکمیل زیرساختهای فنی و تثبیت بستر است. با تکمیل این طرح، شش محله حاشیهنشین با جمعیتی بیش از ۶۰ هزار نفر به شبکه اصلی دسترسی شهری متصل میشوند و نظام حملونقل و دسترسی شهر به شکل معناداری ارتقا خواهد یافت.
ساماندهی بازارهای محلی و تقویت اقتصاد مردمی
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اهمیت بعد اقتصادی بازآفرینی گفت: ساماندهی بازارهای محلی خودجوش از جمله بازار درویشیه و بازار هادیآباد در دستور کار قرار گرفته است. این بازارها بخش مهمی از اقتصاد غیررسمی منطقه را شکل دادهاند و با ساماندهی آنها میتوان ضمن حفظ معیشت مردم، به ارتقای نظم شهری و بهداشت محیط کمک کرد.
وی افزود: مجموعه اقدامات در کوتعبدالله یک «پکیج توسعهای» است که زیرساخت، خدمات شهری، فضاهای اجتماعی و اقتصاد محلی را بهصورت همزمان دربرمیگیرد.
اقتصاد متکی بر دام؛ محور توسعه بومی
روستا با اشاره به ویژگی منحصربهفرد کوتعبدالله اظهار کرد: اقتصاد این شهر بر پایه پرورش گاومیش و صنایع وابسته به آن استوار است و حدود ۸۶۰۰ رأس گاومیش در این شهر نگهداری میشود. این ظرفیت، مزیتی کمنظیر در مقیاس ملی است که میتواند به یک برند شهری تبدیل شود و ما به هیچ وجه به دنبال حذف گاومیشها از شهر و اقتصاد محلی شهری که متکی به این موضوع است نیستیم.
وی گفت: درباره برندسازی ملی کوتعبدالله بر پایه اقتصاد دام و فرآوردههای دامی، توسعه بومگردی، کارآفرینی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات محلی برنامهریزیهایی در حال انجام است. نگاه شرکت بازآفرینی شهری ایران این است که توسعه کوتعبدالله باید بر پایه اقتصاد محلهمحور و ظرفیتهای بومی شکل بگیرد.
به گفته روستا، مفهوم «کشاورزی شهری» در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده و میتواند الگویی برای همزیستی پایدار میان بافت شهری و فعالیتهای تولیدی سنتی باشد؛ موضوعی که در کوتعبدالله بهصورت عینی وجود دارد.
ظرفیت ۱۴ کیلومتر ساحل کارون برای گردشگری شهری
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به برخورداری کوتعبدالله از حدود ۱۴ کیلومتر خط ساحلی در امتداد رودخانه کارون گفت: این ظرفیت میتواند زمینهساز توسعه گردشگری شهری، فضاهای تفریحی و ارتقای منظر شهری شود.
وی افزود: کوتعبدالله بهدلیل پیوستگی با روستاهای پرجمعیت اطراف از جمله قلعهچنعان با جمعیتی حدود ۲۱ هزار نفر و جنگیه با جمعیتی حدود ۸۵۰۰ نفر، نمونهای از یک
کباری: پهنه پیوسته شهری ـ روستایی است که نیازمند برنامهریزی یکپارچه است.
ضرورت همافزایی دستگاهها
روستا تأکید کرد: تحقق کامل برنامههای توسعهای کوتعبدالله نیازمند همکاری دستگاههایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است تا توسعه زیرساختی، حفاظت محیطی و بهرهبرداری اقتصادی بهصورت همزمان پیش برود.
افزایش اعتماد اجتماعی و رضایت عمومی
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در کوتعبدالله موجب افزایش اعتماد اجتماعی و رضایتمندی شهروندان شده است. وی تأکید کرد: کوتعبدالله امروز نمونهای متفاوت در کشور است؛ شهری که از دل حاشیهنشینی برخاسته و اکنون با اتکا به برنامهریزی منسجم، مشارکت مردم و سرمایهگذاری هدفمند، در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی بازآفرینی شهری با محوریت اقتصاد بومی قرار گرفته است.