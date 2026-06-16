باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «میراث» به کارگردانی ملکوتی، از روز سهشنبه، اول محرم ۱۴۴۸ هجری قمری، مهمان جدول پخش شبکه نسیم میشود.
این برنامه با روایتی از خون، آب، خاک و هویت، به سراغ ناگفتههایی از صحرای کربلا تا میدانهای امروز میرود و تلاش دارد پیوندی معنوی و تأثیرگذار میان حماسه عاشورا و رخدادهای معاصر برقرار کند.
«میراث» در هر قسمت، روایتهایی شنیدنی و الهامبخش را پیش روی مخاطبان قرار میدهد؛ روایتهایی که میراثدار سیره شهدای کربلا هستند و از استمرار این فرهنگ در زندگی امروز سخن میگویند.
این برنامه هر روز ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه نسیم پخش میشود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۶ صبح خواهد بود.