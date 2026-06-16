سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شهرکرد از اجرای فضاسازی شهری همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سطح شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عماد شمسی‌پور ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: همزمان با آغاز این ماه، شهرداری شهرکرد اجرای طرح‌های فضاسازی محیطی را در نقاط مختلف شهر انجام داده و این اقدامات در طول دهه اول محرم و متناسب با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا نصب پرچم‌ها و ریسه‌های مشکی، بنر‌های محتوایی و پیام‌های مرتبط با فرهنگ عاشورا در میادین، معابر اصلی، بلوار‌ها و نقاط پرتردد شهر انجام شده تا فضای شهر متناسب با حال و هوای عزاداری سید و سالار شهیدان آراسته شود.

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شهرکرد اضافه کرد: شهرداری شهرکرد همه ساله در ایام محرم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و محیطی تلاش می‌کند زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری را فراهم کرده و در ایجاد فضایی معنوی و متناسب با شأن این ایام نقش‌آفرینی کند.

شمسی‌پور از هیئات مذهبی، شهروندان و فعالان فرهنگی خواست با مشارکت در فضاسازی و رعایت نظم شهری، مدیریت شهری را در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های محرم همراهی کنند.

برچسب ها: فضاسازی شهری ، ماه محرم
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