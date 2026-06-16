باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سهیلی، بازیگر مجموعه «کارآگاهان کوچک» درباره مختصات نقش خود در این داستان گفت: نقش یک پیرمرد سرایدار را داشتم که دختری دارد که مادرش را از دست داده است و به دلیل شرایط قصه هر شهری که می‌روند، باید بساط مدرسه کارآگاهان کوچک را برپا کنند.

سهیلی افزود: درمجموع این شخصیت مهربان است و ارتباط بسیار خوبی با کودکان دارد؛ از سوی دیگر به پلیس بودن علاقه دارد و همذات‌پنداری‌اش با بچه‌ها نقش او را شیرین می‌کند.

سهیلی با بیان اینکه من اصالتاً کرد هستم، اما در این قصه باید نقش یک فرد آذری‌زبان را بازی می‌کردم، گفت: از جهتی، چون کل این کار در جنوب کشور و استان بوشهر تولید شد، باید از گویش مردم آن خطه هم در کارم بهره می‌بردم. البته کار سختی نبود، چرا که به دلیل کار‌های رادیویی پیشین و به‌ویژه برنامه رادیویی «صبح جمعه با شما» با این موضوع بیگانه نبودم و از این تیپ‌ها و نقش‌ها بسیار داشتم که در اجرای این کار از آنها کمک گرفتم.

وی با تأکید بر اهمیت سریال «کارآگاهان کوچک» و مفاهیم نهفته در آن تصریح کرد: «کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی - ارتباط پدر و مادر، ارتباط پدر با دختر و... - است که به‌خوبی به آنها پرداخته شده. از سوی دیگر به دلیل ماهیت قصه به مسئولیت‌پذیری در کودکان و نوجوانان نگاه درستی شده که قابل درک و تحسین است. از دیگر نقاط قوت این داستان هم پرداختن به لهجه‌ها و گویش‌های مختلف مردم ایران است.

سهیلی ادامه داد: این کار بسیار درست و جذاب است، چراکه مردم همواره دوست دارند خودشان را در تلویزیون ببینند، نه کار‌های دست چندمیِ کشور‌های دیگر را؛ بنابراین چه ایراد دارد که در تولیدات و قصه‌هایمان به این سمت حرکت کنیم که تلویزیون آینه مردم برای خودشان باشد که در این صورت قطعاً مخاطبان به تولیدات توجه خواهند کرد و برایشان جذاب خواهد بود.