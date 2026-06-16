رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا، تاکید کرد که مسیر پیش‌رو همچنان با مذاکراتی دشوار روبروست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، اظهار داشت که توافقی که قرار است بین آمریکا و ایران منعقد شود، مذاکرات دشواری را به دنبال خواهد داشت.

کالین گفت که ترکیه از توافق اعلام شده بین واشنگتن و تهران استقبال می‌کند، اما بر لزوم برخورد محتاطانه با آن تأکید کرد و گفت که مرحله بعدی شاهد مذاکرات دشوار در مورد مسائل اساسی خواهد بود.

کالین توضیح داد که خبر دستیابی به توافق با آسودگی خاطر رو‌به‌رو شد، اما موضوع هنوز تمام نشده است. او گفت که دوره آینده پر از مذاکرات پیچیده‌ای خواهد بود که به مسائل اساسی و مورد اختلاف بین دو طرف خواهد پرداخت.

او افزود که این توافق می‌تواند گامی مهم در جهت دستیابی به صلح پایدار در منطقه باشد و از کشور‌ها و رهبرانی که در حمایت از روند مذاکرات، به ویژه پاکستان و قطر، نقش داشتند، قدردانی کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مرحله بعدی به تقویت ثبات و برقراری صلح پایدار در خاورمیانه کمک کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه گفت که پس از اعلام توافق بین آمریکا و ایران پس از ماه‌ها تنش، منطقه «نفس راحتی کشید» و تأکید کرد که «این جنگ بی‌معنی سرانجام پایان یافته است».

از سوی دیگر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز گذشته در تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، بر لزوم احتیاط در برابر هرگونه تحریکی با هدف خنثی کردن این توافق تأکید کرد و گفت که ترکیه به مشارکت خود در ارتقای صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ایران و آمریکا ، توافق صلح ، ابراهیم کالین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خیلی جالبه وقتی جنگ هست صدایی از این ترکیه‌ای‌ها بیرون نمیاد. خائنین به اسلام.
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