باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

پیشکسوت فوتبال در مورد بازی ایران و نیوزیلند توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم بیک زاده، پیشکسوت فوتبال با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص بازی ایران و نیوزیلند و اشتباهات بازیکنان در این بازی سخن گفت.

 

 

 

مطالب مرتبط
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
young journalists club

توزیع سیر در صورت برد ایران در مقابل اسپانیا! +عکس

ايران «سيندرلاي» جام‌جهاني شد!

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
young journalists club

مردانه باختیم/ واکنش کاربران فضای مجازی به شکست قهرمانانه ایران در مقابل اسپانیا +تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۱۱۶۱

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۱۱۱۹

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۱۰۶۱

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۷۳۹

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله پهپادی اوکراین و آتش‌سوزی در پالایشگاه مسکو + فیلم
۶۶۸

حمله پهپادی اوکراین و آتش‌سوزی در پالایشگاه مسکو + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha