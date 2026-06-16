باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در مصاحبه با انبیسی نیوز تأیید کرد که یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران راه را برای از سرگیری بازرسیهای هستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران هموار میکند.
ونس ادعا کرد که یکی از ارکان اصلی این توافق، کمک آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایالات متحده به ایران برای برچیدن ذخایر مواد هستهای با غنای بالا است.
قرار است متن کامل یادداشت تفاهم دوجانبه پس از مراسم رسمی امضا در ۱۹ ژوئن در سوئیس منتشر شود.
معاون رئیسجمهور آمریکا با اشاره به تأخیر در انتشار متن، توضیح داد که طرفها در حال نهایی کردن جزئیات فنی اجرا هستند و اشاره کرد که قطر و پاکستان در میانجیگری این توافق نقش داشتهاند. ونس همچنین خاطرنشان کرد که انتظار میرود بازرسیهای هستهای از ۱۹ ژوئن آغاز شود و به شرط پایبندی کامل ایران به تعهدات، این کشور منافع متقابلی دریافت خواهد کرد.
ونس در پاسخ به انتقادات باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، که در مصاحبه با ایبیسی نیوز تردید داشت که توافق دولت ترامپ پیشرفتهتر از برجام باشد، مدعی شد که برجام اساساً امتیازات مالی برای متوقف کردن یک برنامه هستهای فعال ارائه میداد، در حالی که توافق کنونی در شرایطی است که چارچوب هستهای ایران عملاً برچیده شده و نیاز به تعهدی رسمی برای جلوگیری از بازسازی آن دارد.
او اعلام کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس «عاشق توافق ترامپ» هستند و از توافقی که دولت باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۵ با تهران مذاکره کرد، «متنفرند».
اوباما در این مصاحبه گفته بود که «شک دارد» که هر توافقی که ترامپ با ایران انجام دهد، «به طور قابل توجهی متفاوت یا بهبود قابل توجهی» نسبت به توافق دولت او باشد. ونس گفت: «اگر همین است، چرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از توافق شما متنفر بودند و عاشق توافق ما هستند؟» ونس خاطرنشان کرد که اوباما «باید اذعان کند که افرادی که نزدیکترین فاصله را با این موضوع دارند، عاشق توافق ترامپ و متنفر از توافق اوباما هستند.»
ونس در مورد عوارض ترانزیت بحثبرانگیز تنگه هرمز، تأیید کرد که این توافق دسترسی آزاد و بدون مانع را از طریق این آبراه حیاتی در طول دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی تضمین میکند. وی برنامههای ایران برای اعمال هزینههای خدماتی بر کشتیهای تجاری را کماهمیت جلوه داد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز در پلتفرم ایکس این یادداشت را گامی محوری برای توقف جنگ و آغاز گفتگوی ساختاریافته خواند.
او در نهایت زبان تهدید همیشگی خود را بکار برد و اعلام کرد که اگر ایران نتواند به تعهدات خود تحت توافق اخیر عمل کند، واشنگتن اهرم فشار دارد.
ونس در پاسخ به این سوال که آیا این امر میتواند به معنای ازسرگیری اقدامات نظامی باشد، گفت: «بله، میتواند» و افزود که گزینهها ممکن است شامل بازگرداندن محاصره یا سایر اقدامات باشد. وی تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میخواهد ایران «کشوری عادی» باشد و از تشدید تنش جلوگیری کند.
منبع: ان بی سی