باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - ابراهیم رفیعی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم نظری وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تفاوت تمایل دانشآموزان با سیاستهای ابلاغی وزارتخانه گفت: اگرچه در آزمونهای رغبت، بیش از ۷۰ درصد دانشآموزان تمایل خود را برای تحصیل در رشتههای نظری ابراز میکنند، اما فرایند هدایت تحصیلی بهگونهای طراحی شده که ضمن در نظر گرفتن علایق دانشآموز، سیاستگذاریهای کلان کشور در زمینه توسعه مهارتآموزی نیز لحاظ شود.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم نظری وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه انتخاب رشته اجباری نیست، افزود: تلاش ما این است که دانشآموزانی که استعداد و علاقه واقعی به کارهای صنعتی، کشاورزی و فنی دارند، از همان ابتدا به سمت شاخههای مهارتی هدایت شوند.
وی ادامه داد: با این حال، بخشی از دانشآموزان که وارد شاخه نظری میشوند، تمایلی به حضور در محیطهای صنعتی ندارند؛ بنابراین راهکار جایگزین، آموزش مهارتهای مکمل برای تمامی دانشآموزان است.