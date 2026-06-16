باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی روز سهشنبه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: هماکنون در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران از محدوده نسیمشهر تا عوارضی تهران و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار–تهران نیز ترافیک پرحجم و سنگین جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان است و هیچگونه مداخله جوی در این محورها گزارش نشده است.
محبی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در محور کرج–چالوس خاطرنشان کرد: جاده قدیم کرج–چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک از ۲۴ تا ۲۷ خردادماه، همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود است و رانندگان میتوانند از آزادراه تهران–شمال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
وی همچنین از تداوم انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند.
منبع: پلیس راهور