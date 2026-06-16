هم زمان با فرارسیدن نخستین روز ماه محرم و طبق سنت دیرینه بارگاه منور رضوی، آیین سنتی «صلا» امروز در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین سنتی «صلا» که قدمتی بیش از ۳۰۰ سال دارد، صبح امروز پس از پایان قرائت دعای عهد برگزار شد.

در قالب این مراسم، گروهی از خادمان رضوی با نوای «حسین یا حسین (ع)» پس از طی کردن صحن‌های حرم مطهر بر فراز همه گلدسته‌های این آستان مقدس مستقر شدند و با هم‌خوانی ابیات جان‌سوز محتشم کاشانی، یاد و نام و قیام امام حسین (ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند.
 
صلا در لغت به معنی فراخوان و دعوت‌کردن است و در اصطلاح به مراسمی اطلاق می‌شود که در صبح روز اول محرم به‌منظور اعلام آغاز ایام عزاداری امام حسین (ع) توسط جمعی از خادمان و مداحان حرم مطهر رضوی اجرا می‌شود و آغازگر ویژه‌برنامه‌های عزاداری دهه نخست محرم در این آستان مقدس است.
 
منبع: صدا و سیما
برچسب ها: حرم مطهر رضوی ، ماه محرم
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