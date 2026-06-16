شبکه سی‌ان‌ان احتمال می‌دهد در سقوط بمب‌افکن بی‌۵۲، ۸ نفر از نظامیان آمریکایی کشته شده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی  - سی‌ان‌ان به نقل از پایگاه نیروی هوایی ادواردز، واقع در شمال شرقی لس‌آنجلس، گزارش داد که معتقد است هشت نفر از خدمه این پایگاه در سقوط یک بمب‌افکن بی-۵۲ اندکی پس از برخاستن کشته شده‌اند.

به گفته مقامات، این بمب افکن در حال انجام یک ماموریت آزمایشی معمول بود و ساعت ۱۱:۲۰ صبح به وقت محلی از پایگاه برخاست.

به گفته این پایگاه، تیم‌های اورژانس بلافاصله پس از سقوط بمب‌افکن که ستونی غلیظ از دود سیاه بر جای گذاشت، به محل اعزام شدند و همچنان در تلاش برای شناسایی همه پرسنل هستند.

یک ویدئو، یک لکه سیاه بزرگ روی باند فرودگاه شنی و همچنین مقداری دود باقی مانده را نشان می‌دهد، اما تشخیص بخش‌های واضح لاشه هواپیما دشوار بود.

این پایگاه خاطرنشان کرد که با تمرکز تیم‌های اضطراری بر واکنش، فرودگاه بسته و پرواز‌های ورودی تغییر مسیر داده شده‌اند و تمام مجوز‌های بازدیدکنندگان غیرتجاری تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

بمب‌افکن بی ۵۲ یکی از قدیمی‌ترین هواپیما‌های نیروی هوایی آمریکا است که اولین بار در سال ۱۹۵۵ وارد خدمت شد. این بمب‌افکن سنگین و دوربرد که معمولاً ۵ خدمه دارد، می‌تواند تا ۷۰۰۰۰ پوند بمب و سایر مهمات را حمل کند.

نوع فعلی مورد استفاده، یعنی B-۵۲H، همچنان بخش کلیدی زرادخانه نیروی هوایی است که شامل ۷۶ هواپیما می‌شود. این هواپیما در ماموریت‌های بمباران در طول جنگ اخیر آمریکا با ایران مورد استفاده قرار گرفت. B-۵۲H همچنین قادر به حمل بمب‌های هسته‌ای و موشک‌های کروز هسته‌ای است.

منبع: المیادین

برچسب ها: بی 52 ، بمب افکن آمریکا ، ارتش آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا ضربه مغزی شدن !!!!!!!!!!!!!!!
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