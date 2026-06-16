نشریه آمریکایی آتلانتیک در گزارشی تفصیلی تأکید کرد که توازن جدید قوا در منطقه، نشان‌دهنده تحقق مطالبات کلیدی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه معتبر آمریکایی «آتلانتیک» (The Atlantic) در تحلیلی جامع به قلم آرش عزیزی به بررسی ابعاد توافق موقت پیش‌رو پرداخته و تبیین می‌کند که چرا از نگاه محاسبات حاکمیتی در تهران، نتایج تقابل‌های اخیر به عنوان یک موفقیت بزرگ راهبردی ثبت شده است. این نشریه اذعان دارد که پایداری ایران در برابر فشار‌های چندجانبه، در نهایت دست برتر را در میز مذاکرات به این کشور اختصاص داده است.

تثبیت اقتدار و بقای ساختار سیاسی

به گزارش آتلانتیک، بزرگ‌ترین دستاورد تهران در این مرحله، تضمین کامل بقا و تثبیت ساختار سیاسی حاکمیت در برابر شدیدترین هجمه‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی سال‌های اخیر بوده است. این رسانه غربی اشاره می‌کند که با وجود ابعاد گسترده تنش‌ها، حاکمیت ایران توانست ثبات داخلی و ساختاری خود را به طور کامل حفظ کند و به طرف‌های بین‌المللی ثابت کند که پایداری سیستم، فراتر از سطوح پیش‌بینی‌شده در اتاق‌های فکر غربی است. این پایداری، پایه‌های دیپلماسی ایران را برای گرفتن امتیازات بیشتر تقویت کرد.

تحقق پیش‌شرط‌ها و دستاورد‌های بی‌سابقه در توافق موقت

در ادامه این گزارش تفصیلی آمده است که توافق موقت در آستانه نهایی شدن، یک پیروزی آشکار برای دیپلماسی تهران به شمار می‌رود. آتلانتیک تصریح می‌کند که شرایط و بند‌های این توافق جدید، در مقایسه با تمام نسخه‌های قبلی و حتی توافقات گذشته، امتیازات بسیار بهتر و ملموس‌تری را برای ایران به همراه آورده است. بخش عمده‌ای از مطالبات اساسی و پیش‌شرط‌هایی که تهران در طول ماه‌های گذشته بر آنها پافشاری می‌کرد، اکنون در متن توافق گنجانده شده و طرف مقابل ناچار به پذیرش این خطوط قرمز شده است.

تغییر موازنه قدرت و تقویت جایگاه منطقه‌ای تهران

تحلیل‌گر آتلانتیک با ارزیابی توازن بازدارندگی ایجاد شده، معتقد است که پایداری هم‌زمان در حوزه‌های دفاعی و دیپلماتیک، جایگاه منطقه‌ای ایران را بیش از پیش تثبیت کرده است. عبور مقتدرانه از این بحران چندبعدی، توان چانه‌زنی بین‌المللی ایران را ارتقا داده و نشان داد که هیچ معادله‌ای در منطقه بدون در نظر گرفتن منافع اصولی تهران پایدار نخواهد بود. این تحلیل در نهایت تایید می‌کند که حاکمیت ایران با مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها، موفق به تحمیل شروط خود و خروج سربلند از این کارزار سخت شده است.

برچسب ها: ایران ، ترامپ ، اقتدار ملی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۱۱:۰۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
یا امام حسین...
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