باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدیرعامل شرکت کشتیرانی میتسویی او. اس. کی لاینز در مصاحبه با فایننشال تایمز که روز سهشنبه منتشر شد، گفت که کشتیداران تا زمانی که اطمینان پیدا نکنند که توافق آمریکا و ایران «ملموس» است، تردد از طریق تنگه هرمز را برای هفتهها از سر نخواهند گرفت.
جوتارو تامورا، مدیرعامل میتسویی او. اس. کی، یکی از سه شرکت بزرگ کشتیرانی ژاپن با ناوگانی بیش از ۹۰۰ فروند کشتی، پیش از اعلام توافق ترامپ برای پایان جنگ، به فایننشال تایمز گفت: «آنچه باید جایگزین شود، نه فقط یک توافق ساده بین کشورهای مربوطه، بلکه باید ملموس باشد و به شرایط واقعی در تنگه هرمز ترجمه شود تا خطوط کشتیرانی بتوانند با خیال راحت از آن عبور کنند.» تامورا گفت: «با توجه به تجربیات چند ماه اخیر، فکر میکنم منطقی است که فرض کنیم حداقل چند هفته یا حتی یک ماه طول بکشد.»
گزارش فایننشال تایمز حاکی از آن است که نهایی شدن توافق بین واشنگتن و تهران، دیدگاه تامورا را تغییر نداده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پستی در تروث سوشیال ادعا کرد که کشتیهای حامل نفت در حال شروع به حرکت از تنگه هستند. جنگ ایران که از ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد، تا حد زیادی کشتیرانی را از این مسیر ترانزیتی که حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد، متوقف کرده بود. میتسویی او. اس. کی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
منبع: رویترز