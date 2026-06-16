باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس محاسبات خبرگزاری اسپوتنیک و بر اساس داده‌های یوروستات، اتحادیه اروپا واردات اورانیوم غنی‌شده از روسیه را در بازه زمانی ژانویه تا آوریل سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود هشت برابر افزایش داده است.

کل خرید اورانیوم غنی‌شده روسیه توسط اتحادیه اروپا در دوره ژانویه تا آوریل ۲۰۲۶ به ۱۶۳.۵ میلیون یورو رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۹ برابر افزایش یافته است.

در همین حال، صادرات آن در ماه آوریل به ۸۹.۸ میلیون یورو رسید که در مقایسه با ماه مارس ۱.۵ برابر افزایش یافته است.

این بالاترین مقادیر از نوامبر ۲۰۲۵ است. امسال، فرانسه اورانیوم را از روسیه به مبلغ ۱۴۱.۲ میلیون یورو، از آلمان به مبلغ ۱۳.۸ میلیون یورو و از هلند تقریباً به مبلغ ۸.۶ میلیون یورو خریداری کرد.

اتحادیه اروپا نتوانسته است در چهار سال گذشته اورانیوم روسیه را کنار بگذارد، زیرا روسیه هنوز بخش قابل توجهی از این عنصر را تأمین می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک بر اساس داده‌های یورواستات، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، منابع روسیه تقریباً یک دهم واردات اروپا را تشکیل می‌داد.

منبع: اسپوتنیک